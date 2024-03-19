Туристів попередили про загрозу спалаху смертельно небезпечного захворювання в Таїланді

Влада Таїланду виступила з попередженням про можливий спалах смертельно небезпечного захворювання – сибірки, яка може «перекочувати» на територію королівства з сусіднього Лаосу.

Там уже зафіксовано щонайменше три випадки зараження місцевих жителів, а інфікування сталося через вживання ними м’яса корови, що раптово померла.

Найближча до Лаосу тайська провінція – Бурірам – і влада цього регіону першою забили на сполох. Провінційне управління тваринництва поширило екстрене звернення до мешканців із закликом дотримуватись максимальної обережності.

«Хвороба, яка може передаватися від тварин до людини, особливо при вживанні в їжу сирого м’яса великої рогатої худоби та буйвола, зажадала посилення нагляду та вжиття запобіжних заходів», – йдеться у повідомленні відомства.

Вже посилено ветеринарний контроль на кордоні Таїланду-Лаоська, але головне – це дотримання людьми хоча б елементарних правил самозбереження. Насамперед тайська влада закликає місцевих жителів та туристів утриматися від вживання сирого м’яса та страв на його основі.

Влада закликає до відмови від ларбу – популярного не тільки в Бурірамі, а й у всьому Таїланді салату з подрібненого м’яса з цибулею та травами. Але це не єдина страва тайської кухні на основі не обробленої на вогні свинини та яловичини. Також у туристичних зонах місцеві кухарі пропонують супи на основі крові Лу Муу, Куай Тьео Риа («човникова локшина»), а також салати лиат та лааб із сирим м’ясом.