Всі розділи
ГоловнаМедицинаТуристів попередили про загрозу спалаху смертельно небезпечного захворювання в Таїланді
МедицинаТаїландТуризм

Туристів попередили про загрозу спалаху смертельно небезпечного захворювання в Таїланді

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристів попередили про загрозу спалаху смертельно небезпечного захворювання в Таїланді
Photo by Mufid Majnun on Unsplash

Влада Таїланду виступила з попередженням про можливий спалах смертельно небезпечного захворювання – сибірки, яка може «перекочувати» на територію королівства з сусіднього Лаосу.

Там уже зафіксовано щонайменше три випадки зараження місцевих жителів, а інфікування сталося через вживання ними м’яса корови, що раптово померла.

Найближча до Лаосу тайська провінція – Бурірам – і влада цього регіону першою забили на сполох. Провінційне управління тваринництва поширило екстрене звернення до мешканців із закликом дотримуватись максимальної обережності.

«Хвороба, яка може передаватися від тварин до людини, особливо при вживанні в їжу сирого м’яса великої рогатої худоби та буйвола, зажадала посилення нагляду та вжиття запобіжних заходів», – йдеться у повідомленні відомства.

Вже посилено ветеринарний контроль на кордоні Таїланду-Лаоська, але головне – це дотримання людьми хоча б елементарних правил самозбереження. Насамперед тайська влада закликає місцевих жителів та туристів утриматися від вживання сирого м’яса та страв на його основі.

Влада закликає до відмови від ларбу – популярного не тільки в Бурірамі, а й у всьому Таїланді салату з подрібненого м’яса з цибулею та травами. Але це не єдина страва тайської кухні на основі не обробленої на вогні свинини та яловичини. Також у туристичних зонах місцеві кухарі пропонують супи на основі крові Лу Муу, Куай Тьео Риа («човникова локшина»), а також салати лиат та лааб із сирим м’ясом.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsСШАУкраїнаЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму