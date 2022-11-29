Туристам розповіли, які речі заборонені на борту круїзного судна

Немає нічого кращого за відпустку на круїзному лайнері. Море, сонце, повітря, нові країни… Однак не зайвим буде знати: не всі речі, які ви хотіли б взяти із собою, дозволено під час круїзів. Сьогодні розповімо про речі, які вже точно краще залишити вдома.

Більшість круїзних компаній мають однакові списки заборонених товарів. Зазвичай вони публікуються в розділах «Довідка» або «Часті питання» на інтернет-сайтах. Не дивуйтеся, якщо побачите там предмети, які, на вашу думку, цілком стали б у нагоді на борту.

Праски та відпарювачі для одягу

Круїзний лайнер дуже схожий на плавучий курорт, проте, на відміну від готельного номера, в каютах не буває праска. Більше того, із собою праску теж не принесеш. Праски та відпарювачі вважаються пожежонебезпечними та заборонені до використання у каютах.

Якщо одяг справді м’ятий, можна скористатися флаконом спрею для розгладження складок. Або знайти на палубі громадську «прасування». Крім того, за додаткову плату в круїзах завжди надаються послуги прання, прасування та хімчистки.

Кавоварки та електричні чайники

До списку заборонених можна сміливо додати електроприлади: кавоварки, електричні чайники, кип’ятильники тощо.

Якщо вам необхідно приготувати каву самостійно, візьміть невеликий френч-прес і залийте гарячу воду з бару. Або замовте каву з доставкою до номера.

Праски для волосся

Більшість компаній, включаючи Royal Caribbean, Disney, Celebrity, Cunard, Seabourn та Viking, дозволяють гостям брати із собою на борт плойки або щипці для завивки.

А ось MSC Cruises включив прасування для волосся до списку заборонених.

Невелика порада: постарайтеся триматися подалі від пожежних датчиків, накручуючи або випрямляючи волосся — вони дуже чутливі до тепла.

Гострі предмети

Більшість круїзних операторів, таких як Norwegian, Royal Caribbean та Holland America, забороняють ножиці та ножі з лезами довше 10 см. Інші, наприклад Disney, повністю виключають ножі незалежно від довжини леза. Це стосується і небезпечних бритв.

Трійники та подовжувачі із захистом від перенапруги

Від звички мати із собою у подорожі зайвий трійник із подовжувачем доведеться відмовитися – такі девайси заборонені на більшості круїзних лайнерів. Тим більше, сучасні судна мають достатній набір електричних розеток і зручно розташованих USB-портів.

Краще подбайте про адаптер-перехідник, щоб використовувати як 110-вольтові (американські), так і 220-вольтові (європейські) розетки у вашій каюті.

Винятком із цього правила може бути тільки медичне обладнання, та й те, якщо воно потребує подовжувача.

Свічки та пахощі

Безпека є пріоритетом у кожному круїзі, тому цілком логічно, що свічки чи щось інше зі справжнім вогнем, заборонені на борту.

Дрони та повітряні змії

Можливо, вам заманеться зробити ідеальний знімок корабля з висоти пташиного польоту. Рекомендуємо спершу проконсультуватися з круїзною компанією. Деякі судна дозволяють провозити квадрокоптери і зберігати в каюті, інші ж забороняють їх пронос на судно.

Те саме правило значною мірою стосується повітряних зміїв та інших подібних предметів, які «вміють» літати. На більшості кораблів вони заборонені з міркувань безпеки та не повинні проноситися на борт.

Зброя

Навіть копії та макети вогнепальної зброї — пістолети, що не стріляють, імітації, іграшки та їх компоненти — заборонені на борту круїзних лайнерів. Ось що справді дивно, заборона поширюється і на водяні пістолети.

Деякі прикраси

Якщо має бути особлива подія, свято чи просто хочеться створити настрій та прикрасити двері чи стіни своєї каюти, потрібно 100 разів подумати. Такі предмети, як воблери та наповнені гелієм повітряні кулі, входять до списків заборонених предметів у більшості круїзних компаній.

І Disney, і Carnival не дозволяють проносити повітряні кулі на борт, в той час, як Royal Caribbean та MSC нормально до цього відносяться.

Своя їжа

Навіть не думайте про те, щоб взяти на борт щось недоїдене в ресторані або приготовлене вдома.

При цьому пасажирам дозволяється брати з собою розфасовані, невідкриті – в оригінальній упаковці, закуски, що не швидко псуються. Це дуже допомагає, якщо у дітей спеціальна дієта чи харчова алергія.

Певні сонцезахисні креми

Справді, деякі сонцезахисні креми заборонені, причому не круїзними компаніями, а портами, до яких заходять судна. Чому? Та все просто: інгредієнти, безпечні для людини, завдають шкоди тендітним кораловим рифам.

Хімічні речовини відіграють певну роль в знебарвленні рифів, яке пов’язане з підвищенням температури моря. На думку дослідників, хімічні речовини можуть також завдати шкоди іншим представникам морської флори та фауни. Через це їх заборонено використовувати на пляжах низки країн, а штраф за порушення – 1 000 доларів чи навіть більше.

Отже: Гаваї, Віргінські острови США, Аруба, Кі-Уест, Флорида, Бонейр, Заповідники в Мексиці (включаючи природні аквапарки, такі як Шкарет та Шель-Ха, а також пляжний парк пригод Чанканааб на Косумелі), Палау. Тут можна користуватися тільки кремами на мінеральній основі, які не містять оксибензону та інших органічних сполук.

Алкогольні напої

Якщо у вас є улюблене вино або шампанське, які ви приберегли для особливої ​​нагоди, і ви хочете взяти їх із собою, ви, безумовно, можете це зробити на більшості круїзних ліній. Все питання в тому, скільки і якого саме алкоголю можна взяти до круїзу.

Наприклад, Royal Caribbean дозволяє дві пляшки вина або шампанського на каюту. На Carnival покладено одну пляшку вина на дорослого. Круїзна компанія Disney встановила ліміт у дві пляшки вина чи шість банок пива на каюту.

Більша кількість алкоголю вилучається на час круїзу та повертається господареві в день висадки або у спеціально призначеному місці.

Зверніть увагу: весь алкоголь повинен перебувати у ручній поклажі, а не у зареєстрованому багажі. Співробітники служби безпеки вилучать весь алкоголь із зданих у багаж валіз, і ви не отримаєте його назад. Компенсації за нього також не буде.

Деякі оператори стягують «пробковий податок», який зазвичай становить від 10 до 25 доларів.

А ось із міцними напоями більшість круїзних ліній на борт не пустять. Алкоголь буде вилучено назавжди.

Маскувати ром чи віскі під щось безалкогольне не варто — якщо «контрабанду» буде виявлено службою безпеки, вона, швидше за все, буде конфіскована та викинута. Більше того, на Royal Caribbean після цього взагалі можуть відмовити в посадці.

Загалом, збираючись до круїзу, не піддавайтеся спокусі взяти з собою дише. Деякі предмети, яких ви звикли в подорожах, не допускаються на борт круїзного лайнера.