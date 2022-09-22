Переїзд без улюбленого вихованця – страшний сон дбайливих господарів. Але й процедура вивезення тварини за кордон виглядає як караван бюрократичних складнощів. Авіакомпанії не завжди докладно розписують вимоги до перевезення тварин і не дають змоги одразу оплатити цю послугу.

Більшість країн Євросоюзу мають єдині правила перевезення тварин, але є винятки. Розповідаємо про вимоги Євросоюзу до ввезення тварин та документи, які потрібні для поїздок із вихованцями за кордон.

Що зробити заздалегідь, щоб вивезти собаку, кішку чи тхора за кордон

Щоб перевезти собаку, кішку чи тхора в іншу країну, слід заздалегідь дізнатися про вимоги до ввезення тварини на сайті міністерства сільського господарства країни та звернутися на станцію боротьби з хворобами тварин у вашому місті. Там тварину вакцинують, чіпують та видадуть міжнародний ветеринарний паспорт встановленого зразка.

До Євросоюзу дозволено ввозити не більше п’яти собак, кішок або тхорів старше 12 тижнів. Якщо тварин більше, необхідно надати доказ того, що вони беруть участь у змаганнях чи виставці. Наприклад, показати реєстраційний номер тварини у каталозі учасників.

Чіпують тварину перед поїздкою до Євросоюзу обов’язково до вакцинації проти сказу. Наприклад, якщо вихованець був вакцинований у травні 2022 року, а чипували його лише у серпні 2022 року, то вакцинацію доведеться повторити.

Чіпування – безболісна процедура, коли під шкіру тварині в загривку за допомогою спеціального шприца вводять мікрочіп з індивідуальним номером. Чіп містить інформацію про прізвисько тварини, дату народження, контакти її власника та ветклініки, в якій пройшла процедура. Власник може внести в дані фото тварини та її родовід.

Дату чіпування та індивідуальний номер мікрочіпа записують у ветпаспорт. Дані мікрочіпів всіх тварин заносяться до міжнародної бази Animal-ID та зберігаються там. Мікрочіп має відповідати міжнародним стандартам якості ISO 11784/11785.

Вакцинація проти сказу – обов’язкова вимога для подорожі з твариною не лише за кордон, а й усередині країни проживання.

За правилами Європейського союзу та більшості інших країн тварин вакцинують не пізніше ніж за 21 день до поїздки. За ці дні організм виробить імунітет до вірусу сказу.

Термін дії вакцини проти сказу – 1 рік, і якщо тварина була вакцинована у період дії попередньої вакцинації, то карантин можна не витримувати. Наприклад, якщо собака була вакцинована в березні 2021 року, а 2022 року вакцинація пройшла в лютому, то карантин перед поїздкою вже не буде потрібно.

Комплексні вакцини. Крім вакцинації від сказу тварин прищеплюють від інфекційних захворювань, які характерні для їхнього виду:

собак вакцинують проти чуми м’ясоїдних, гепатиту, парвовірусних та аденовірусних інфекцій, лептоспірозу;

кішок – проти панлейкопенії, вірусного ринотрахеїту, каліцівірусної інфекції, хламідіозу;

тхорів – проти чуми м’ясоїдних, вірусного ентериту та псевдомонозу.

Результат тесту на титр антитіл до вірусу сказу необхідно надати у разі ввезення тварини до Євросоюзу з країни, неблагополучної на сказ, наприклад Албанії, Азербайджану, Туреччини. Повний список неблагополучних країн наведено на сайті Європейського Союзу.

Тест на титр антитіл – це аналіз, який показує кількість антитіл у крові тварини до вірусу сказу. Дослідження проводять не раніше ніж через 30 днів після першої вакцинації та через 21 день після щорічної. Крім того, перевозити тварину за кордон можна лише через 3 місяці після отримання результатів тесту.

Мінімальний рівень антитіл до сказу повинен становити 0,5 МО/мл. При дотриманні щорічної вакцинації тест на титр антитіл до вірусу сказу буде дійсним все життя тварини.

Пройти це дослідження можна тільки в лабораторіях, акредитованих Французьким управлінням безпеки харчових продуктів (AFSSA). Повний перелік таких лабораторій представлено на сайті Європейського Союзу.

Якщо у вашому місті немає акредитованих лабораторій, аналіз крові тварини відправлять на дослідження в інше місто. Результати тесту одержують за 10-14 днів, за доплату можна зробити експрес-дослідження за 3-5 днів.

Які документи потрібні для ввезення собак, кішок та тхорів до Євросоюзу

Ввезти тварину вперше до Євросоюзу можна за міжнародним ветеринарним паспортом та ветеринарним свідоцтвом форми № 1, яке обмінюють на європейський сертифікат про здоров’я тварини.

Міжнародний ветеринарний паспорт тварини видають у ветклініках. У ньому має бути зазначена інформація:

про тварину;

власник;

вакцинаціях;

дегельмінтизації;

чіпування.

Інформація у ветпаспорті має заповнюватись лише ветеринарним лікарем.

Ветеринарне свідоцтво форми № 1 видають на станціях боротьби з хворобами тварин з печаткою та підписом. У приватних ветклініках одержати цей документ неможливо.

Щоб отримати ветеринарне свідоцтво, до ветеринара приходять з твариною та її ветеринарним паспортом. У цей документ записують ту саму інформацію, що й у ветпаспорті. Додатково вказують регіон проживання тварини та благополуччя регіону з особливо небезпечних захворювань тварин, а також стан здоров’я вихованця за результатами огляду ветеринаром.

Необхідно отримати свідоцтво за 5 днів до поїздки та за ці дні обміняти документ на європейський сертифікат про здоров’я тварини.

Європейський сертифікат щодо здоров’я тварини видають на пунктах ветеринарного контролю в аеропорту перед вильотом. Якщо ви перевозите тварину поїздом чи машиною, то отримати цей документ слід заздалегідь також в аеропорту, на вокзалах та прикордонних пунктах, де є ветеринарний контроль. Сертифікат заповнюється англійською та мовою країни призначення.

Щоб отримати європейський сертифікат, на пункт ветконтролю привозять ветеринарне свідоцтво форми №1, тварину для клінічного огляду та міжнародний ветеринарний паспорт. Європейський сертифікат дійсний 10 днів. За ці дні необхідно встигнути перетнути з вихованцем кордон Євросоюзу.

Подорожувати країнами Євросоюзу з тваринами за європейським сертифікатом можна 4 місяці з моменту першого перетину кордону. Однак, якщо за цей час закінчиться термін дії вакцини проти сказу, сертифікат стає недійсним.

Для чого потрібний європейський ветеринарний паспорт

Якщо ви плануєте залишитися жити з вихованцем в одній із країн Євросоюзу, потрібно звернутися до найближчої ветеринарної клініки та отримати європейський ветеринарний паспорт для собаки, кішки чи тхора. Цей документ замінює європейський сертифікат здоров’я тварини та дозволяє переміщатися між країнами Євросоюзу без інших довідок.

Ветеринар записує в паспорт контакти власника та інформацію про тварину, мікрочіп та вакцинації. Всі наступні вакцинації та обробки будуть заноситись уже до нового європейського ветеринарного паспорта домашньої тварини. Цей документ видається вихованцю на все життя і дійсний доти, доки діє вакцина від сказу.

Загалом підготовка кішки, собаки чи тхора до переїзду до іншої країни займає один місяць. Якщо вашій тварині необхідний тест на титр антитіл до вірусу сказу, термін збільшується ще на три місяці. У таблиці вказано крайні терміни без урахування тестування. Рекомендуємо закласти час на непередбачувані обставини: наприклад, два-три дні.

Як перевозити кроликів, гризунів, птахів та екзотичних вихованців

Щоб перевезти з собою кролика, гризуна, птицю або рептилію, заздалегідь уточніть у міністерстві сільського господарства країни призначення, чи дозволено ввозити той чи інший вид тварин. Наприклад, в Австралію та на Гаваї не можна привозити хом’яків та щурів.

Кролики та гризуни. До країн Євросоюзу дозволено ввозити не більше п’яти дрібних тварин, але є винятки: наприклад, до Німеччини можна привезти не більше трьох кроликів. Про вимоги до ввезення кроликів та гризунів слід дізнатися заздалегідь у міністерстві сільського господарства країни призначення.

Усі дрібні тварини повинні мати міжнародний ветеринарний паспорт та чіп. Замість вакцинації для кроликів та гризунів передбачено домашній карантин на 21 день, під час якого тварині не можна покидати будинок та контактувати з чужими домашніми тваринами.

Карантин оформляє ветеринар на станції боротьби з хворобами тварин. Також лікар дасть контакти акредитованих лабораторій, де здають аналізи кролика чи гризуна на гельмінтів та сальмонельоз. Після карантину ветеринар видає ветеринарне свідоцтво форми №1, яке обмінюють на європейський сертифікат здоров’я тварини, аналогічний для котів та собак.

Птахи. Папуги, канарки та інші подібні птахи повинні мати ветеринарний паспорт, бути ідентифіковані чіпом або кільцем та пройти обстеження не раніше ніж за 30 днів до поїздки за кордон.

Напрямок на аналізи в акредитовані лабораторії видає ветлікар на станції боротьби з хворобами тварин. У птахів беруть аналізи на пташиний грип, орнітоз, сальмонельоз та гельмінтів. Їхні результати заносять спочатку до ветеринарного свідоцтва форми № 1, а потім до європейського сертифікату про здоров’я тварини.

Багато видів птахів вважаються рідкісними або під загрозою зникнення. Для перевезення такого птаха необхідно отримати дозвіл CITES.

CITES – це конвенція про міжнародну торгівлю дикими видами тварин та рослин, які перебувають під загрозою зникнення. Конвенція регулює перевезення таких видів тварин та рослин. Перевірити, чи входить ваш улюбленець до списку CITES, можна на офіційному сайті конвенції.

Дозвіл CITES видають у національному органі з охорони навколишнього середовища в країні відправлення та призначення.

Рептилій та амфібій перевозять за міжнародним ветеринарним паспортом та європейським сертифікатом про здоров’я тварини. Якщо ваш вихованець відноситься до рідкісного вигляду і входить до списку CITES, необхідно отримати дозвіл на його вивезення.

За місяць до поїздки з твариною слід звернутися на станцію боротьби з хворобами тварин за місцем проживання. Там вихованця чіпують, видадуть ветпаспорт та запишуть акт постановки на карантин протягом 30 днів. Під час карантину тварину відносять до акредитованої лабораторії, де в неї візьмуть аналізи на гельмінтів, сальмонельоз та хвороботворних найпростіших. Коли карантин закінчується, ветлікар видає ветеринарне свідоцтво форми №1.

Країни Євросоюзу з особливими правилами ввезення тварин

Ввезення тварин до Євросоюзу підпорядковується єдиним правилам, зазначеним у регламенті, але є кілька винятків.

Обмеження на ввезення собак певних порід до країн Євросоюзу. Деякі країни ЄС створили список порід собак, для ввезення яких діють особливі умови.

Країни з особливими умовами ввезення деяких порід собак

Країна Список порід Умови Німеччина Бультер’єр, пітбультер’єр, американський стаффордширський тер’єр, стаффордширський бультер’єр. В окремих федеральних землях Німеччини список небезпечних порід собак є ширшим. Наприклад, у Баварії потрібна ліцензія на утримання таких собак, як бульмастиф та аргентинський дог Потрібен дозвіл на утримання собаки в Німеччині Данія Пітбультер’єр, тоса-іну, американський стаффордширський тер’єр, бразильський філа, аргентинський дог, американський бульдог, бурбуль, кангал, середньоазіатська, кавказька, південноруська вівчарки Заборона на ввезення Франція Американський стаффордширський тер’єр, американський стаффордширський пітбультер’єр, південноафриканський бурбуль та тоса-іну Ввезення лише за наявності родоводу або метрики, виданого кінологічною федерацією країни походження Кіпр Американський стаффордширський пітбультер’єр, тоса-іну, аргентинський дог, бразильський філа Заборона на ввезення

Мальта. Щоб ввезти тварину на Мальту необхідно отримати дозвіл від місцевої ветеринарної служби. Для цього за 5-6 днів до прибуття потрібно подати онлайн-повідомлення про ввезення тварини на територію країни через спеціальний сервіс.

У собак при в’їзді на Мальту перевіряють відмітку про обробку проти ехінококозу. Обробку проводять за 24-120 годин до прибуття тварини до країни.

В Ірландії та Фінляндії також дивляться відмітку про обробку собаки від ехінококозу.

Румунія. Правила ввезення тварин до Румунії загалом не відрізняються від єдиних правил Євросоюзу. Додатково власник пише заяву про те, що тварина перевозиться за кордон не для продажу чи передачі третім особам.

До Франції заборонено ввозити свійських тварин молодше 16 тижнів, навіть якщо вони щеплені від сказу.