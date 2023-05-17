Туристам розповіли, як за допомогою VPN знизити ціни на авіаквитки

Авіакомпанії, пошукові системи та сайти бронювання найчастіше пропонують різні тарифи на перельоти на основі інформації про конкретного користувача, включаючи його країну та регіон проживання, історію запитів та відвідувань сторінок. Туристам розповіли, що за допомогою VPN можна обдурити цю систему та знизити ціни на авіаквитки.

Сіра політика авіакомпаній

Як повідомляє британське видання Express, авіакомпанії не встановлюють єдиної роздрібної ціни рейсів, постійно коригуючи її залежно від попиту, подій у країнах, місцезнаходження літаків, а також інформації про клієнтів. Для отримання даних користувачів кожної країни сайти використовують IP-адресу – номер, який присвоюється кожному пристрою під час підключення до Інтернету.

Зазначається, що ця інформація впливає на ціну квитків, яку людина бачить на екрані. Наприклад, якщо він заходить на сайт авіакомпанії або агрегатора з країни з високим середнім доходом, рейси виявляються дорожчими.

“Іноді впливає і модель пристрою. Туристичний веб-сайт Orbitz зізнався, що показує дорожчі готельні номери тим, хто відвідує сервіс з Mac, а не з ПК з Windows, оскільки перший коштує більше грошей і, отже, передбачає більший дохід”, – пише видання.

Також у ЗМІ стверджують, що cookie – програмне забезпечення, яке відстежує переміщення по мережі – також використовується для коригування цінників.

“Хоча низка найбільших туристичних пошукових систем та сайтів бронювання заперечує цю практику, користувачі часто повідомляють, що квитки на літак і поїзд дорожчають при повторному відвідуванні раніше відвіданої сторінки для бронювання на більш пізній час”, – йдеться у публікації.

Як знизити ціни на квитки

Щоб обійти всі перелічені хитрощі авіакомпаній і сайтів бронювання, туристам рекомендують використовувати VPN. Він шифрує інформацію, що передається пристроєм веб-сайту, приховує та захищає її, а також дає можливість змінити IP-адресу, що містить дані про поточне місцезнаходження.

У налаштуваннях VPN можна вибрати країну, в якій нібито “знаходиться” пристрій, і отримати доступ до потрібних сторінок, послуг та дешевших авіаквитків, які в інших обставинах людина б не побачила.

“Саме собою використання VPN не знижує вартість польотів, оскільки немає універсальної країни, де всі квитки коштували б дешево. Доведеться експериментувати і пробувати різні варіанти. Наприклад, при перельотах авіакомпаніями конкретних країн, такими як Turkish Airlines, Singapore Airlines, American Airlines, Air Canada, Qatar Airways та іншими може бути вигідно “розміститися” в цій країні. Аналогічним чином, якщо людина летить з аеропорту за кордоном, місцеві тарифи можуть відрізнятися”, – пояснює видання.

Щоб знайти дешеві авіаквитки за допомогою VPN, потрібно:

скачати, встановити і запустити VPN-сервіс, що сподобався, на своєму пристрої;

вибрати країну, під яку маскуватиметься трафік;

очистити файли cookie у веб-браузері, щоб видалити дані про відвідувані раніше сайти;

відкрити обраний сайт авіакомпанії чи бронювання квитків;

знайти відповідні квитки, порівняти ціни та зробити вигідну покупку.

Якщо з першого разу не вдалося знайти дешеві квитки, можна спробувати вибрати іншу країну і повторити такі дії, включаючи видалення cookies.

Щоб відстежувати, наскільки змінюються ціни в залежності від зміни налаштувань VPN, рекомендується зберігати скріншоти або робити нотатки.