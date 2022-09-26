Туристам розповіли, чому не можна сідати в літак у туфлях на високих підборах

Авіаперельоти колись були рідкісною та особливою подією для туристів, які одягали свої найкращі вбрання, щоб полетіти за кордон. У наші дні польоти стали повсякденною подією, тому бортпровідники та досвідчені туристи виділяють деякі варіанти одягу, які можуть навіть нашкодити як здоров’ю, так і мінімізувати шанси на переведення в перший клас без грошей. Йдеться про взуття на підборах.

За даними Express, деякі мандрівники можуть вважати, що якщо нарядиться якнайкраще, то у них з’явиться шанс на переведення в перший клас без доплат. Частково це правда. Однак важливо не перестаратися, попередив туристичний блогер Каїр Фергюсон, який провів більшу частину свого життя у подорожах.

Насправді прагнення одягнутися з голочки для наступного авіаперельоту може мати протилежний ефект. «Якщо ви вбираєтеся, подумайте, чи не перестаралися ви. Якщо на тебе багато дивляться, ти, можливо, переборщив», – наголосив він.

Крім того, деякі предмети високої моди можуть навіть вважатися небезпечними. Так, високі підбори можуть зробити ноги дівчини довшими та стрункішими. Однак вони не тільки незручні, а й можуть становити небезпеку у разі надзвичайної ситуації.

Більшість авіакомпаній рекомендують знімати туфлі на високих підборах у разі екстреної ситуації, оскільки підбори можуть порвати або проколоти надувний трап для евакуації. «Ви обов’язково маєте носити зручне взуття. Це єдине місце, де ви не можете йти на компроміс», – попередив експерт.

За словами досвідченого мандрівника, одяг відіграє скромну роль у безкоштовному переведенні у вищий клас обслуговування. Насправді важлива історія, яку розповідає пасажир, та ситуація, в якій він перебуває. Якщо ви летите з особливої ​​нагоди або просто хочете заново пережити золоті роки подорожей, є кілька варіантів одягу, які поєднують у собі «комфорт і стиль». Що це означає? «Якщо ви хочете трохи причепуритися, ви можете одягнути штани кольору хакі та гарний светр чи спортивну куртку», – відповів блогер.

Однак, якщо ви збираєтесь у далекомагістральний рейс, пріоритет комфорту окупиться у довгостроковій перспективі. «Для комфорту ніщо не зрівняється зі спортивною курткою та брюками. Але це не означає, що футболка та джинси недоречні. У літаку комфорт і стиль зазвичай йдуть урозріз один з одним. Повсякденні образи – джинси, сорочка поло та кросівки – працюють дуже добре», – додав він.

Однак такі луки виглядають надто недбало, і один експерт з подорожей попередив, що пасажири можуть мати проблеми. Так, Крістін Негроні, розповіла, що мандрівникам слід уникати носіння легінсів на борту літаків із міркувань збереження здоров’я та безпеки.

«Можливо вам доведеться рятуватися від пожежі в салоні або на землі може виникнути окрема пожежа, як тільки ви покинете літак. Зараз усі носять штани для йоги в літаках, але я уникаю всіх штучних волокон, тому що вони з більшою ймовірністю згорять і прилипнуть до вас у разі пожежі», – пояснила вона і натомість рекомендувала носити одяг із бавовни або щось із натуральних волокон.