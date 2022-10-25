Туристам розкрили спосіб вибирати місця у літаку без додаткової плати

Все частіше авіакомпанії починають стягувати з клієнтів плату за додаткові послуги, у тому числі за можливість сидіти разом з рештою учасників компанії або родичами – таким чином нав’язуючи додаткову послугу. Проте туристи можуть уникнути додаткових зборів за бажання вибирати місця у літаку. Корисними лайфхаками, які можуть здивувати туристів, поділився блогер-мандрівник Каїр Фергюсон, автор сайту Journey Junket.

У той час як деякі закордонні перевізники, такі як британська British Airways, дозволяють клієнтам безкоштовно вибирати місця під час онлайн-реєстрації, європейські лоукостери та ірландська Ryanair пропонують вибирати місця тільки тим, хто платить за цей привілей. «Є кілька способів отримати місця разом, не платячи за їх вибір», – заявив він.

Одна з його головних рекомендацій – просто запитати: «Спробуйте безпосередньо зателефонувати до авіакомпанії та запитати, чи є вільні місця – ви будете здивовані, наскільки простий ввічливий запит по телефону може спрацювати. Я зробив це кілька років тому, коли троє моїх подруг летіли разом, і ми не доплачували за вибір місця. Я заздалегідь зателефонував до авіакомпанії і згадав, що один із нас нервовий пасажир, і вони були раді надати послугу без стягнення плати. Дивно”.

Як альтернативу турист рекомендував бронювати на рейс відразу всі квитки, а не частинами. «Спробуйте забронювати той самий рейс, що й хтось інший, оскільки часто авіакомпанія безкоштовно надає вам два місця разом, якщо ви подорожуєте з кимось», – розповів він.

Туристичний блогер Джессі Мур, яка веде блог про розкішні подорожі Pocket Wanderings, додала, що це «безумовно найкращий спосіб» отримати місця поряд, проте слід зареєструватися онлайн, як тільки реєстрація відкриється.

«Незважаючи на припущення, що авіакомпанії розділять вашу групу, якщо ви не заплатите за вибір місця, вони, як правило, намагатимуться утримати вас разом – якщо є вільні місця. Цього року я здійснила 16 рейсів, і мені вдавалося сидіти з людиною, яка мандрувала зі мною, щоразу, за винятком однієї поїздки, коли я забувала зареєструватися і відкладала це до останньої хвилини. Дізнайтеся, коли відкривається реєстрація на рейс вашої авіакомпанії, та встановіть нагадування, щоб бути готовим. Звичайно, гарантії, як і раніше, немає, якщо ви не заплатите, але це значно збільшить ваші шанси», – порадила досвідчена туристка.

Решта мандрівників, які безкоштовного вибору місць не отримали, можуть користуватися знижками для груп, що літають разом. «Перевірте, чи є у авіакомпанії доступні тарифи, які включають окремі місця разом», – рекомендував блогер-мандрівник Каїр Фергюсон.

Для порівняння наведемо умови британських авіакомпаній: