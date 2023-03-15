Туристам повідомили, які кроки слід зробити перед використанням банкомату у відпустці

Напередодні пікового сезону відпусток газета Express нагадала на своїх сторінках кроки, які слід зробити перед використанням банкомату у відпустці, процитувавши експерта з подорожей.

На жаль, але розслаблені відпочинком мандрівники стають жертвами шахрайських схем та залишаються без грошей далеко від дому. За даними команди Sambla, туристам потрібно «виявляти обережність» при використанні банкоматів, а також дотримуватися інших класичних запобіжних заходів.

По-перше, дотримуватись запобіжних заходів при використанні банкоматів. Представник розповів про це таке: «Банкомати можуть бути чудовою зручністю під час подорожей, але важливо бути обережними при їх використанні. Перш ніж користуватися пристроєм, переконайтеся, що він розташований у безпечному місці та поблизу немає підозрілих осіб. Також непогано прикривати руку під час введення PIN-коду, щоб його не побачили сторонні». При цьому мандрівники повинні приховувати PIN-код на випадок, якщо шахрай спробує побачити його через плече.

По-друге, потрібно стежити за своїми персональними даними та акаунтами. «Важливо регулярно перевіряти свої облікові записи під час подорожей, особливо якщо ви використовуєте дебетові чи кредитні картки. Переконайтеся, що всі транзакції є законними і що не було здійснено несанкціонованих платежів. Якщо ви помітили якусь підозрілу активність, негайно зв’яжіться зі своїм банком», — порадили в компанії. Туристам слід негайно зв’язатися зі своїм банком, якщо вони помітять якісь незвичайні дії на карті.

По-третє, надійно зберігати свої документи. «Ми настійно рекомендуємо зберігати всі ваші важливі документи в надійному місці — паспорт, права водія та інші форми посвідчення особи. Якщо можливо, завжди зберігайте ці предмети у замкненій валізі або сейфі під час подорожі. Крім того, використовуйте альтернативні методи – носіть пояс із грошима замість гаманця, який легко вкрасти. Це дешева інвестиція та відмінний варіант, якщо ви не можете залишити свої цінні речі в готелі», — також порадили фахівці та додали, що плоский пояс для грошей можна легко сховати під одягом та залишити кишенькового злодія з нічим.

Є ще незвичайне доповнення: деякі експерти напрочуд рекомендують зберігати взуття в сейфі готелю разом із важливими документами мандрівника. Вважається, що так туристи не забудуть одягнути взуття, коли виходитимуть із номера і тому не забудуть і взяти свої цінні речі.

По-четверте, читати новини про шахрайські схеми, щоб знати «тренди» злодіїв. «Подорожуючи за кордон, важливо знати про поширені шахрайства та схеми шахрайства. Будьте обережні при спілкуванні з незнайомими людьми і ніколи не видавайте особисту інформацію чи готівку будь-кому, кого ви не знаєте. Також розумно вивчити потенційні випадки шахрайства з туристами у вашому пункті призначення перед поїздкою, щоб ви могли бути готовими до будь-якої ситуації», – зазначили вони.

По-п’яте, бути в курсі комісійних зборів за операції з банківських карток, включаючи обмінні курси. «Перед поїздкою за кордон важливо знати про будь-які потенційні збори, пов’язані з картами та обмінними курсами. У багатьох країнах діють різні правила їх використання, тому важливо ознайомитися з ними перед відправленням у подорож, додали фахівці.

Якщо мандрівники планують витрачати гроші за допомогою картки, перебуваючи у від’їзді, непогано придбати валютну картку. А коли знімають гроші у банкоматі, вони завжди мають робити це у місцевій валюті, а не в рублях, щоб уникнути переплати.