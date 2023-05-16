Туристам повідомили, чому треба брати із собою в тур додатково старий смартфон

Експерт з подорожей радить туристам завжди додатково брати із собою у поїздки за кордон старий смартфон.

Кайл Хотчкісс Кароне – керівник компанії Grand Tour Hospitality у Нью-Йорку та значуща людина у готельному бізнесі. Він багато подорожує по роботі і завжди бере з собою старий телефон. Річ у тім, що Кайл вже кілька разів стикався із ситуаціями, коли залишався без зв’язку за кордоном.

«Якось у Парижі я втратив свій телефон, і мені довелося витратити 2’000 доларів на новий. На пляжі в Ріо на мене налетіла ціла команда дітей та вкрала телефон прямо з рук. Ще один гаджет потонув у Егейському морі. З того часу я ніколи не викидаю старі айфони, і завжди кладу один із них у сумку, збираючи речі у поїздку», – пояснив Кайл.

Крім телефону, досвідчений мандрівник бере із собою додаткову SIM-картку. Вона потрібна, щоб за необхідності зателефонувати до оператора зв’язку, переключити свій номер на цю карту і використовувати в старому айфоні.

Кайл – не єдина людина, яка рекомендує брати із собою старий телефон на випадок, якщо знадобиться запасний. Мандрівниця та блогер Ліза Гарсія запевняє, що часом бере навіть кілька гаджетів.

«Я не можу порахувати, скільки разів у подорожах наші з моїм парубком телефони були пошкоджені або, ще гірше, вкрадені. Це траплялося так часто, що ми звикли про всяк випадок класти старі незаблоковані телефони на дно сумок», – розповіла Ліза Гарсія.

Її партнер, який працює вчителем, додав, що ця звичка знадобилася йому і під час шкільної поїздки до Колумбії з 16 учнями. «Ми взяли загалом чотири резервні телефони на двох. І всі вони були використані! – зазначив молодик.

Ще однією перевагою запасного телефону може бути економія заряду батареї на основному девайсі. Користувач Reddit та досвідчений мандрівник пояснив:

«Мені подобається знімати та фотографувати на свій просунутий телефон, але це сильно розряджає батарею. Через це потрібно брати з собою акумулятор та кабелі, що завдає незручностей. Другий – зазвичай старий чи дешевий – телефон можна використовувати для карт, текстових повідомлень, складання маршруту. Завдяки цьому я часто закінчую день із обома телефонами на 50% зарядці».