Всі розділи
ГоловнаLifeStyleТуристам порадили відмовитися від їжі за 16 годин до вильоту
LifeStyleТуризм

Туристам порадили відмовитися від їжі за 16 годин до вильоту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристам порадили відмовитися від їжі за 16 годин до вильоту
depositphotos.com

Туристам слід утриматися від їжі за 12-16 годин перед вильотом, щоб пом’якшити вплив зміни часових поясів. На думку експертів з подорожей, тривале голодування перед польотом зупиняє внутрішній годинник організму, знижуючи негативні наслідки перельотів.

Компанія з управління претензіями AirAdvisor опублікувала п’ять найкращих порад, які допоможуть організму знизити ефекти від зміни часових поясів.

  1. Голодування. Туристам рекомендується утримуватись від їжі 12-16 годин перед польотом. Це допомагає “зупинити годинник” організму, запобігаючи реакції на зміну часових поясів.
  2. Коригування графіка сну. Рекомендовано змінити свій режим сну перед подорожжю, щоб він відповідав часовому поясу місця призначення. Наприклад, поступово лягати спати на 20 хвилин пізніше, якщо доведеться летіти на схід, або раніше, якщо на захід.
  3. Фізичні вправи. Інтенсивні тренування перед вильотом допоможуть звільнити дофамін та ендорфіни, знижуючи стрес та сприяючи адаптації до нового часу.
  4. Встановлення годинника. Слід синхронізувати свій годинник з новим часовим поясом не після прибуття, а заздалегідь. Для створення оптимального плану адаптації фахівці рекомендували використовувати такі програми, як Timeshifter. Такий психологічний прийом також допомагає адаптуватися.
  5. Прийом мелатоніну. Низькі дози мелатоніну, які приймаються за 30 хвилин до сну, допоможуть організму адаптуватись до нового режиму. Достатньо розпочати прийом за пару днів до поїздки.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Стюардеса розкрила метод, який використовується для проносу більшої кількості рідин через систему безпеки

LifeStyle
Досвідчена стюардеса поділилася геніальним секретом, що дозволяє безпечно переносити...

Лайфхаки з економії для тих, хто планує поїздку до Дубай

LifeStyle
Дубай – місто з запаморочливими хмарочосами, брендовими магазинами, білими...

Названо 5 місць на планеті які заборонено відвідувати туристам

Бразилія
Складно уявити, що сьогодні є місця, куди не можна...

Стали відомі нові подробиці цифровізації шенгенських віз

Візи
Єврокомісія опублікувала цілу низку поправок до правил щодо видачі...

Туристам повідомили про великі безкоштовні пільги, які приховують готелі, але про які потрібно просто попросити

Велика Британія
Відпочинок може стати ще приємнішим, якщо знати, які безкоштовні...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму