Туристам порадили відмовитися від їжі за 16 годин до вильоту

Туристам слід утриматися від їжі за 12-16 годин перед вильотом, щоб пом’якшити вплив зміни часових поясів. На думку експертів з подорожей, тривале голодування перед польотом зупиняє внутрішній годинник організму, знижуючи негативні наслідки перельотів.
Компанія з управління претензіями AirAdvisor опублікувала п’ять найкращих порад, які допоможуть організму знизити ефекти від зміни часових поясів.
- Голодування. Туристам рекомендується утримуватись від їжі 12-16 годин перед польотом. Це допомагає “зупинити годинник” організму, запобігаючи реакції на зміну часових поясів.
- Коригування графіка сну. Рекомендовано змінити свій режим сну перед подорожжю, щоб він відповідав часовому поясу місця призначення. Наприклад, поступово лягати спати на 20 хвилин пізніше, якщо доведеться летіти на схід, або раніше, якщо на захід.
- Фізичні вправи. Інтенсивні тренування перед вильотом допоможуть звільнити дофамін та ендорфіни, знижуючи стрес та сприяючи адаптації до нового часу.
- Встановлення годинника. Слід синхронізувати свій годинник з новим часовим поясом не після прибуття, а заздалегідь. Для створення оптимального плану адаптації фахівці рекомендували використовувати такі програми, як Timeshifter. Такий психологічний прийом також допомагає адаптуватися.
- Прийом мелатоніну. Низькі дози мелатоніну, які приймаються за 30 хвилин до сну, допоможуть організму адаптуватись до нового режиму. Достатньо розпочати прийом за пару днів до поїздки.