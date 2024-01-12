Туристам порадили відмовитися від їжі за 16 годин до вильоту

Туристам слід утриматися від їжі за 12-16 годин перед вильотом, щоб пом’якшити вплив зміни часових поясів. На думку експертів з подорожей, тривале голодування перед польотом зупиняє внутрішній годинник організму, знижуючи негативні наслідки перельотів.

Компанія з управління претензіями AirAdvisor опублікувала п’ять найкращих порад, які допоможуть організму знизити ефекти від зміни часових поясів.