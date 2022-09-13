“Так брудно, що мене нудило”: Безлад у літаках викликав обурення у пасажирів

Негативну реакцію у пасажирів викликали бруд та безлад у літаках, передає Travelpulse.com.

Нещодавно один із пасажирів ірландської авіакомпанії Ryanair опублікував відео в TikTok, де він показує бруд і безлад у літаку при посадці на рейс. На кадрах видно крихти на підлозі борту, які не були прибрані перед наступним рейсом. У соціальних мережах New York Times опубліковано ці зображення безладу.

Безлад викликав не тільки негативну реакцію в соціальних мережах, а й питання про те, чи дотримуються авіакомпанії жорсткі правила, введені після пандемії.

Пізніше пасажири інших авіакомпаній почали показувати безлад та бруд у літаках інших авіаліній. Наприклад, у літаку авіакомпанії Delta пасажирка побачила так багато крихт між сидіннями та жиру/бруду на вентиляційних отворах, що її нудило.

У коментарях деякі пасажири спробували виправдати бортпровідників та компанії: “У них є всього 25 хвилин на землі, і вони ледве встигають завершити перевірку безпеки”, “Не звинувачуйте їх, звинувачуйте людей, які залишили безлад”.

Інші коментатори вказали, що існує велика різниця між протоколами дезінфекції від COVID та просто загальним прибиранням. Деякі авіакомпанії відмовилися від процедур дезінфекції, пов’язаних з пандемією, введених два роки тому, тоді як інші вжили нових заходів. American Airlines, наприклад, повідомила, що проводить прибирання після кожного рейсу. JetBlue змінила свою політику очищення, щоб дезінфікувати лише літаки, які прибувають до США з-за кордону. Тим не менш, більшість авіакомпаній вимагають від членів екіпажу прибирати салони між рейсами.