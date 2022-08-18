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Стюардеса розкрила секрет, як безкоштовно пересісти в бізнес-клас

Бовтун Марія
Бовтун Марія
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Стюардеса розкрила спосіб безкоштовно пересісти в бізнес-клас з допомогою одягу

Колишня стюардеса Селіна Беддінг розкрила спосіб справити враження на бортпровідників і безкоштовно пересісти у бізнес-клас літака. Про те, як отримати апгрейд за допомогою зовнішнього вигляду, вона розповіла у розмові із Express.

Дівчина закликала дотримуватися стилю смарт-кежуал і відмовитися від надто спортивного чи відвертого одягу. Наприклад, чоловікам вона порадила одягати джинси та піджаки, а жінкам — довгі вільні сукні.

Також співрозмовниця видання наголосила, що з найменшою ймовірністю безкоштовний апгрейд класу отримають пасажири у шльопанцях та коротких шортах.

“Якщо в бізнес-класі багато вільних місць, то туди пересадять мандрівників, які виглядають ошатніше”, – розповіла вона.

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