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Стало відомо які новорічні предмети перевозять у валізах найчастіше туристи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Стало відомо які новорічні предмети перевозять у валізах найчастіше

Цього року не лише Санта-Клаус полетить із повним вантажем. Шість із десяти мандрівників (60 відсотків), які збираються у подорож у грудні, зізнаються, що планують наповнювати валізи не лише подарунками, а й хоча б одним із “новорічних” предметів, передає Breaking Travel News.

Мандрівники заповнюють багаж різдвяними светрами, мигдальними пирогами, вбраннями, настільними іграми, прикрасами, при цьому один респондентів навіть планує забрати з собою банку з консервованою квасолею.

Дослідження, яке проводить Opinium від імені Vueling – частини IAG та ключової європейської бюджетної авіакомпанії, показує, що 60 відсотків мандрівників збираються перевантажувати валізи, причому молодь віком 18-34 років є лідером серед тих, хто планує забрати з собою подарунки, настільні ігри та новорічні. светри.

Понад чверть опитаних також запакують шоколад, мигдальні пироги та різдвяний пудинг. Пакети чаю, банки з консервованою квасолею та фляжка також фігурують у відповідях про “обов’язкові” новорічні предмети.

Цікаво відзначити, що понад 65 відсотків жінок беруть на себе турботу про упаковку подарунків та продуктів напередодні свят. Вони також лідирують у показнику щедрості, оскільки понад 45 відсотків із них приносять із собою подарунки для близьких, тоді як серед чоловіків цей відсоток трохи більше ніж 30.

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