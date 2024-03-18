Стало відомо куди потрапляють літаки після “смерті”

Літаки, як і всі у світі, не служать вічно. Зазвичай їх експлуатаційний термін становить близько 30 років, але що з ними відбувається, коли він добігає кінця? Списані літаки потрапляють на авіаційні цвинтарі або, інакше кажучи, на цвинтарі повітряних суден.

Як розповідає Travel + Leisure, це величезні відкриті стоянки для літніх літаків, де вони очікують своєї подальшої долі.

“Після прибуття на цвинтар літак або зберігається в повній готовності, або його розбирають на запчастини”, – розповів колишній пілот і професор Університету Невади в Лас-Вегасі Даніель Бабб.

Якщо авіакомпанія списує літаки, що ще літають, але технічно застарілі, вони також вирушають на цвинтар.

“З розвитком авіаційних технологій багато авіакомпаній списують старі літаки, які потім можуть бути придбані іншими компаніями за меншу вартість, порівняно з новими”, – пояснив Бабб.

Літаки, які вже непридатні для польотів, зазвичай розбирають на деталі.

“Коли списаний лайнер прибуває на цвинтарі для утилізації, його спочатку звільняють від усіх рідин, а потім знімають усі цінні частини, від приладів до двигунів, для подальшого перепродажу. Після цього літак готовий до утилізації. Залишки, переважно метали та пластик, зазвичай підлягають перероблюванню. У результаті від літака майже нічого не залишається”, – розповів авіаційний історик Шей Оуклі.

Авіаційні цвинтарі поширені у всьому світі, але найчастіше їх розміщують у дуже сухих регіонах.

“Якщо утилізація відкладається або літак зберігається для можливого майбутнього використання, сухе повітря пустелі служить природним консервантом, запобігаючи корозії металів. Літак, що зберігається в пустелі, вимагає мінімального обслуговування для повернення в дію, і його деталі не ушкоджуються часом”, – зазначив Оуклі.

Більшість авіаційних кладовищ перебувають у пустелях, де менше опадів та інших факторів, що сприяють корозії. Наприклад, на авіабазі Девіс-Монтан у Тусоні, штат Арізона, розташована 309-а група аерокосмічного технічного обслуговування та регенерації (309 AMARG), яка управляє найбільшим у світі авіаційним цвинтарем. Тут можна побачити понад 4 000 військових літаків на площі 16,5 квадратної милі. Хоча відвідати цей цвинтар не можна, багато літаків видно зовні.

Щоб побачити безліч списаних пасажирських літаків, варто відвідати другий і третій за величиною цвинтар у світі, які знаходяться в Мохавському аерокосмічному порту (MHV) та Логістичному аеропорту Південної Каліфорнії (SCLA). Як і база Девіс Монтан, вони закриті для громадськості, але все можна розглянути через паркани або в Google Earth.