Що потрібно взяти із собою для відпочинку на морі: чек-лист

Поїздка на море – один із найкращих способів відпочити та переключитися. Однак, перш ніж вирушити в дорогу, потрібно зібрати валізу. Знаємо, це складно. Тому ми склали список речей, з яким збори пройдуть швидко та безболісно.

Відразу зазначимо, що чек-лист є довідковим і кожен турист може редагувати його під свої бажання і завдання.

Отже, починати збирати валізу краще за кілька днів до вильоту. У гардеробі завжди знайдеться те, що різко зменшилось у розмірах за останній рік, вийшло з моди чи просто кудись зникло. Чоловікам збори, звісно, даються легше.

Документи

Без документів ваша відпустка може закінчитися вже в аеропорту. Тому паспорти та гроші повинні бути завжди у зоні вашої уваги не лише під час зборів, а й протягом усієї відпустки.

Тому починати збирати валізу краще з найголовнішого:

паспорти (перевірте термін дії, щонайменше 6 місяців остаточно терміну);

документи, необхідні для того, щоб дістатися місця відпочинку (квитки на поїзд або на літак);

медичне страхування (якщо необхідне);

квитки або путівки, договір із турфірмою;

банківські картки;

готівка дрібними купюрами;

бронь готелю (якщо потрібно);

свідоцтво про народження дитини;

страховка (якщо вона потрібна);

права водія (раптом захочете взяти машину напрокат);

ксерокопії та фотографії документів (на випадок втрати);

ручка та блокнот.

Упакувати документи потрібно таким чином, щоб їх можна було легко знайти і за необхідності оперативно пред’явити. Гроші та картки краще розподілити між членами сім’ї, щоб при втраті ви не залишилися без гроша в кишені.

Аптечка

Ніхто під час відпустки не застрахований від головного болю, високої температури чи розладу шлунка. Тому зберіть у дорожню аптечку перевірені таблетки, які не викликають сумнівів.

Отже, вам знадобиться:

таблетки (від розладу шлунка, застуди, нежиті, алергії, заколисування, жарознижувальне, знеболювальне);

пластирі (набір різних розмірів та від мозолів, якщо плануєте багато ходити);

засіб від сонячних опіків;

антисептик (йод чи зеленку в олівці – вони не розіллються і не зіпсують речі);

очні та вушні краплі (пилу скрізь багато, а морська вода може закласти вуха);

особисті ліки (якщо у вас специфічна алергія чи астма, ліки мають бути під рукою).

Якщо відпочиваєте з дитиною:

жарознижувальні та знеболювальні засоби, особливо якщо у дитини лізуть зуби;

електронний градусник;

антигістамінні препарати;

засоби від кашлю;

активоване вугілля та інші засоби для усунення розладу шлунка;

вушні ліки.

Одяг

Важливо продумати не тільки в чому гулятимете у відпустці, але і як будете одягнені в літаку. У польоті в літаку досить прохолодно, тож щось із довгим рукавом не буде зайвим.

Що взяти жінці:

блузка;

різне взуття – 2 або 3 пари;

бюстгальтер – 2;

головний убір – 1-2;

джинси та/або штани;

кофта – 1;

купальник – 1-2;

легкий халат – 1;

майки, футболки – 3-4;

шкарпетки – 2 пари

піжама – 1;

плаття коктейльне – 1;

сорочка з рукавами – 2;

спідня білизна – 1 на кожен день;

сланці – 1;

тепла кофта, кардиган або ветровка;

спідниця – коротка та довга;

шорти – 3;

спортивний костюм – 1.

Що взяти чоловікові:

штани легкі – 2;

штани класичні – 1;

шорти – 2;

плавки – 2;

майки та футболки – 3-4;

сорочка легка – 2;

шкарпетки – 3-4 пари;

нижню білизну – 3-4;

сланці – 1;

туфлі літні – 1;

головний убір – 1;

Що взяти дитині:

футболка – 3;

сорочка з довгими рукавами – 2;

трусики – 5-6;

шорти – 2-3;

шкарпетки – 4;

головний убір від сонячних променів – 2;

купальні труси або костюм – 2;

взуття для прогулянок – 2;

спортивний костюм – 1;

вітрівка – 1.

Девайси та інше

У метушні зборів не забудьте про найголовніше – фотоапарату або смартфон з камерою. Те саме стосується книг, яких не вистачатиме на пляжі. Пропонуємо поповнити ваш список цими девайсами та предметами;

книга для читання;

контактні лінзи та розчин для них;

дитячі іграшки на пляжі;

монопод для селфі;

power-банки;

мобільні телефони;

зарядні пристрої;

адаптер для розеток;

подовжувач;

карта пам’яті;

флешка;

ноутбук чи планшет;

навушники;

маска для сну;

беруші;

фумігатор (від комах).

Найголовніше – візьміть у відпустку чудовий настрій. Відпочинок не виправдає надій, якщо ви будете переживати через забуті вдома речі. Багато зі списку вище можна купити на місці, тому розслабтеся та відпочивайте!