Що потрібно взяти із собою для відпочинку на морі: чек-лист

Поїздка на море – один із найкращих способів відпочити та переключитися. Однак, перш ніж вирушити в дорогу, потрібно зібрати валізу. Знаємо, це складно. Тому ми склали список речей, з яким збори пройдуть швидко та безболісно.
Відразу зазначимо, що чек-лист є довідковим і кожен турист може редагувати його під свої бажання і завдання.
Отже, починати збирати валізу краще за кілька днів до вильоту. У гардеробі завжди знайдеться те, що різко зменшилось у розмірах за останній рік, вийшло з моди чи просто кудись зникло. Чоловікам збори, звісно, даються легше.
Документи
Без документів ваша відпустка може закінчитися вже в аеропорту. Тому паспорти та гроші повинні бути завжди у зоні вашої уваги не лише під час зборів, а й протягом усієї відпустки.
Тому починати збирати валізу краще з найголовнішого:
- паспорти (перевірте термін дії, щонайменше 6 місяців остаточно терміну);
- документи, необхідні для того, щоб дістатися місця відпочинку (квитки на поїзд або на літак);
- медичне страхування (якщо необхідне);
- квитки або путівки, договір із турфірмою;
- банківські картки;
- готівка дрібними купюрами;
- бронь готелю (якщо потрібно);
- свідоцтво про народження дитини;
- страховка (якщо вона потрібна);
- права водія (раптом захочете взяти машину напрокат);
- ксерокопії та фотографії документів (на випадок втрати);
ручка та блокнот.
Упакувати документи потрібно таким чином, щоб їх можна було легко знайти і за необхідності оперативно пред’явити. Гроші та картки краще розподілити між членами сім’ї, щоб при втраті ви не залишилися без гроша в кишені.
Аптечка
Ніхто під час відпустки не застрахований від головного болю, високої температури чи розладу шлунка. Тому зберіть у дорожню аптечку перевірені таблетки, які не викликають сумнівів.
Отже, вам знадобиться:
- таблетки (від розладу шлунка, застуди, нежиті, алергії, заколисування, жарознижувальне, знеболювальне);
- пластирі (набір різних розмірів та від мозолів, якщо плануєте багато ходити);
- засіб від сонячних опіків;
- антисептик (йод чи зеленку в олівці – вони не розіллються і не зіпсують речі);
- очні та вушні краплі (пилу скрізь багато, а морська вода може закласти вуха);
- особисті ліки (якщо у вас специфічна алергія чи астма, ліки мають бути під рукою).
Якщо відпочиваєте з дитиною:
- жарознижувальні та знеболювальні засоби, особливо якщо у дитини лізуть зуби;
- електронний градусник;
- антигістамінні препарати;
- засоби від кашлю;
- активоване вугілля та інші засоби для усунення розладу шлунка;
- вушні ліки.
Одяг
Важливо продумати не тільки в чому гулятимете у відпустці, але і як будете одягнені в літаку. У польоті в літаку досить прохолодно, тож щось із довгим рукавом не буде зайвим.
Що взяти жінці:
- блузка;
- різне взуття – 2 або 3 пари;
- бюстгальтер – 2;
- головний убір – 1-2;
- джинси та/або штани;
- кофта – 1;
- купальник – 1-2;
- легкий халат – 1;
- майки, футболки – 3-4;
- шкарпетки – 2 пари
- піжама – 1;
- плаття коктейльне – 1;
- сорочка з рукавами – 2;
- спідня білизна – 1 на кожен день;
- сланці – 1;
- тепла кофта, кардиган або ветровка;
- спідниця – коротка та довга;
- шорти – 3;
- спортивний костюм – 1.
Що взяти чоловікові:
- штани легкі – 2;
- штани класичні – 1;
- шорти – 2;
- плавки – 2;
- майки та футболки – 3-4;
- сорочка легка – 2;
- шкарпетки – 3-4 пари;
- нижню білизну – 3-4;
- сланці – 1;
- туфлі літні – 1;
- головний убір – 1;
Що взяти дитині:
- футболка – 3;
- сорочка з довгими рукавами – 2;
- трусики – 5-6;
- шорти – 2-3;
- шкарпетки – 4;
- головний убір від сонячних променів – 2;
- купальні труси або костюм – 2;
- взуття для прогулянок – 2;
- спортивний костюм – 1;
- вітрівка – 1.
Девайси та інше
У метушні зборів не забудьте про найголовніше – фотоапарату або смартфон з камерою. Те саме стосується книг, яких не вистачатиме на пляжі. Пропонуємо поповнити ваш список цими девайсами та предметами;
- книга для читання;
- контактні лінзи та розчин для них;
- дитячі іграшки на пляжі;
- монопод для селфі;
- power-банки;
- мобільні телефони;
- зарядні пристрої;
- адаптер для розеток;
- подовжувач;
- карта пам’яті;
- флешка;
- ноутбук чи планшет;
- навушники;
- маска для сну;
- беруші;
- фумігатор (від комах).
Найголовніше – візьміть у відпустку чудовий настрій. Відпочинок не виправдає надій, якщо ви будете переживати через забуті вдома речі. Багато зі списку вище можна купити на місці, тому розслабтеся та відпочивайте!