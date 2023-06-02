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Що потрібно взяти із собою для відпочинку на морі: чек-лист

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Що потрібно взяти із собою для відпочинку на морі: чек-лист

Поїздка на море – один із найкращих способів відпочити та переключитися. Однак, перш ніж вирушити в дорогу, потрібно зібрати валізу. Знаємо, це складно. Тому ми склали список речей, з яким збори пройдуть швидко та безболісно.

Відразу зазначимо, що чек-лист є довідковим і кожен турист може редагувати його під свої бажання і завдання.

Отже, починати збирати валізу краще за кілька днів до вильоту. У гардеробі завжди знайдеться те, що різко зменшилось у розмірах за останній рік, вийшло з моди чи просто кудись зникло. Чоловікам збори, звісно, даються легше.

Документи

Без документів ваша відпустка може закінчитися вже в аеропорту. Тому паспорти та гроші повинні бути завжди у зоні вашої уваги не лише під час зборів, а й протягом усієї відпустки.

Тому починати збирати валізу краще з найголовнішого:

  • паспорти (перевірте термін дії, щонайменше 6 місяців остаточно терміну);
  • документи, необхідні для того, щоб дістатися місця відпочинку (квитки на поїзд або на літак);
  • медичне страхування (якщо необхідне);
  • квитки або путівки, договір із турфірмою;
  • банківські картки;
  • готівка дрібними купюрами;
  • бронь готелю (якщо потрібно);
  • свідоцтво про народження дитини;
  • страховка (якщо вона потрібна);
  • права водія (раптом захочете взяти машину напрокат);
  • ксерокопії та фотографії документів (на випадок втрати);
    ручка та блокнот.

Упакувати документи потрібно таким чином, щоб їх можна було легко знайти і за необхідності оперативно пред’явити. Гроші та картки краще розподілити між членами сім’ї, щоб при втраті ви не залишилися без гроша в кишені.

Аптечка

Ніхто під час відпустки не застрахований від головного болю, високої температури чи розладу шлунка. Тому зберіть у дорожню аптечку перевірені таблетки, які не викликають сумнівів.

Отже, вам знадобиться:

  • таблетки (від розладу шлунка, застуди, нежиті, алергії, заколисування, жарознижувальне, знеболювальне);
  • пластирі (набір різних розмірів та від мозолів, якщо плануєте багато ходити);
  • засіб від сонячних опіків;
  • антисептик (йод чи зеленку в олівці – вони не розіллються і не зіпсують речі);
  • очні та вушні краплі (пилу скрізь багато, а морська вода може закласти вуха);
  • особисті ліки (якщо у вас специфічна алергія чи астма, ліки мають бути під рукою).

Якщо відпочиваєте з дитиною:

  • жарознижувальні та знеболювальні засоби, особливо якщо у дитини лізуть зуби;
  • електронний градусник;
  • антигістамінні препарати;
  • засоби від кашлю;
  • активоване вугілля та інші засоби для усунення розладу шлунка;
  • вушні ліки.

Одяг

Важливо продумати не тільки в чому гулятимете у відпустці, але і як будете одягнені в літаку. У польоті в літаку досить прохолодно, тож щось із довгим рукавом не буде зайвим.

Що взяти жінці:

  • блузка;
  • різне взуття – 2 або 3 пари;
  • бюстгальтер – 2;
  • головний убір – 1-2;
  • джинси та/або штани;
  • кофта – 1;
  • купальник – 1-2;
  • легкий халат – 1;
  • майки, футболки – 3-4;
  • шкарпетки – 2 пари
  • піжама – 1;
  • плаття коктейльне – 1;
  • сорочка з рукавами – 2;
  • спідня білизна – 1 на кожен день;
  • сланці – 1;
  • тепла кофта, кардиган або ветровка;
  • спідниця – коротка та довга;
  • шорти – 3;
  • спортивний костюм – 1.

Що взяти чоловікові:

  • штани легкі – 2;
  • штани класичні – 1;
  • шорти – 2;
  • плавки – 2;
  • майки та футболки – 3-4;
  • сорочка легка – 2;
  • шкарпетки – 3-4 пари;
  • нижню білизну – 3-4;
  • сланці – 1;
  • туфлі літні – 1;
  • головний убір – 1;

Що взяти дитині:

  • футболка – 3;
  • сорочка з довгими рукавами – 2;
  • трусики – 5-6;
  • шорти – 2-3;
  • шкарпетки – 4;
  • головний убір від сонячних променів – 2;
  • купальні труси або костюм – 2;
  • взуття для прогулянок – 2;
  • спортивний костюм – 1;
  • вітрівка – 1.

Девайси та інше

У метушні зборів не забудьте про найголовніше – фотоапарату або смартфон з камерою. Те саме стосується книг, яких не вистачатиме на пляжі. Пропонуємо поповнити ваш список цими девайсами та предметами;

  • книга для читання;
  • контактні лінзи та розчин для них;
  • дитячі іграшки на пляжі;
  • монопод для селфі;
  • power-банки;
  • мобільні телефони;
  • зарядні пристрої;
  • адаптер для розеток;
  • подовжувач;
  • карта пам’яті;
  • флешка;
  • ноутбук чи планшет;
  • навушники;
  • маска для сну;
  • беруші;
  • фумігатор (від комах).

Найголовніше – візьміть у відпустку чудовий настрій. Відпочинок не виправдає надій, якщо ви будете переживати через забуті вдома речі. Багато зі списку вище можна купити на місці, тому розслабтеся та відпочивайте!

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