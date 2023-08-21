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Туризм

Понад 200 суден сіли на мілину в Панамському каналі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Понад 200 суден сіли на мілину в Панамському каналі

Внаслідок найсильнішої посухи за останні 100 років Панамський канал зіткнувся з проблемою: понад 200 суден виявилися пришвартованими на мілини по обидва боки каналу, викликавши значні труднощі в його прохідності.

Повідомляється, що рівень води в каналі значно знизився через тривалу посуху, що спричинило утворення цієї пробки.

Для справлення з цією незвичайною ситуацією керуючі Панамським каналом вирішили запровадити тимчасові обмеження на кількість суден, що проходять через канал. До 2 вересня з кожної сторони каналу допускатимуться не більше 32 суден на день.

Ця посуха, що мала серйозний вплив на Панаму, призвела до зменшення рівня води в каналі, який інакше з’єднує Тихий океан і Карибське море.

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