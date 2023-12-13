“Особлива чоловіча звичка” розлютила пасажирку літака

У соцмережах обговорюється відео мандрівниці, яка вказала на чоловічу звичку, яка дратувала її під час польоту. Її ролик переглянули майже п’ять мільйонів разів.

Дівчина Клер (@claireandpeter) опублікувала у TikTok відео, яке миттєво привернула увагу користувачів соцмережі.

“Чоловік вивів менспрединг на новий рівень під час мого польоту”, – зазначила вона у своєму ролику.

Нагадаємо, що Manspreading – це звичка чоловіків сидіти широко розставивши ноги, тим самим займаючи більше одного місця.

Пост дівчини викликав бурхливе обговорення в мережі, під відео понад три тисячі коментарів. Одні користувачі TikTok відзначають, що “ця чоловіча звичка їх сильно дратує”, інші закликає проявити розуміння, зазначивши, що не всім зручно сидіти кілька годин поспіль у певному положенні в економкласі.

“Він не повинен був займати так багато місця, але, як людина з довгими ногами, я розумію його”, “Все одно це ненормально”, “Він зайняв занадто багато простору”, “Мені було б некомфортно”, – пишуть користувачі соцмережі під постом.

За словами бортпровідників, якщо ви почуваєтеся некомфортно під час польоту, можете покликати співробітників екіпажу, щоби розібратися в будь-якій ситуації.