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Не носити металевих аксесуарів та смартфонів: у Таїланді попередили туристів про смертельну небезпеку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристів на курортах Таїланду попередили про повені, що насуваються

Не брати із собою смартфонів, не носити металевих аксесуарів, та бути вкрай обережними на узбережжях як мінімум до наступного понеділка закликав туристів Тайський метеорологічний департамент.

Він попередив про грози, поривчасті вітри і проливні дощі — тропічний шторм може принести грози і поривчастий вітер аж до понеділка (15 травня). І це може загрожувати туристам смертельною небезпекою.

Туристів не лише традиційно попередили «триматися подалі від великих дерев та незахищених рекламних щитів». Але також їх закликали уникати носіння металевих аксесуарів та використання смартфонів під час грози.

Також туристів – особливо на півдні країни та на Андаманському морі – закликали бути вкрай обережними на узбережжі. Шторм та грози можуть викликати підйом хвиль до 2 метрів і навіть вище.

Туристичним судам та різноманітним морським «розважалкам» рекомендовано стати на якір у порту. А самим туристам стежити за сигналами на пляжах і не порушувати правила безпеки.

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