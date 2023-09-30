Названий найкращий день тижня для бронювання авіаквитків

Туристичний бренд Expedia проаналізував мільярди даних про бронювання та представив свої висновки.

Мандрівники, які бронюють квитки у неділю, а не у п’ятницю, зазвичай економлять у середньому близько 21 відсотка на внутрішніх рейсах та 24 відсотки на міжнародних рейсах, йдеться у дослідженні.

Результати показують, що на внутрішніх рейсах ви можете заощадити до 35 відсотків, якщо бронюєте квитки щонайменше за п’ять місяців наперед.

“Мандрівники, які забронювали квитки за 162-180 днів до вильоту, в середньому заощадили 34 відсотки в порівнянні з тими, хто чекав до останньої хвилини”, – повідомляє Expedia.

Тим часом для міжнародних авіаквитків ідеальний період бронювання становить від 8 до 23 днів до вильоту, а найгірший період бронювання – від 36 до 63 днів до вильоту. Expedia зазначає, що ви можете заощадити вісім відсотків, бронюючи квитки у перший період.