Всі розділи
ГоловнаLifeStyleНазваний найкращий день тижня для бронювання авіаквитків
LifeStyleТуризм

Названий найкращий день тижня для бронювання авіаквитків

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названий найкращий день тижня для бронювання авіаквитків

Туристичний бренд Expedia проаналізував мільярди даних про бронювання та представив свої висновки.

Мандрівники, які бронюють квитки у неділю, а не у п’ятницю, зазвичай економлять у середньому близько 21 відсотка на внутрішніх рейсах та 24 відсотки на міжнародних рейсах, йдеться у дослідженні.

Результати показують, що на внутрішніх рейсах ви можете заощадити до 35 відсотків, якщо бронюєте квитки щонайменше за п’ять місяців наперед.

“Мандрівники, які забронювали квитки за 162-180 днів до вильоту, в середньому заощадили 34 відсотки в порівнянні з тими, хто чекав до останньої хвилини”, – повідомляє Expedia.

Тим часом для міжнародних авіаквитків ідеальний період бронювання становить від 8 до 23 днів до вильоту, а найгірший період бронювання – від 36 до 63 днів до вильоту. Expedia зазначає, що ви можете заощадити вісім відсотків, бронюючи квитки у перший період.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Подорож поодинці: експерт назвав три головні правила

LifeStyle
Подорож наодинці — досвід не для слабких духом. Але...

Туристам назвали дві речі у номері готелю, які потрібно і можна забирати собі

LifeStyle
Експерт із подорожей назвала туристам дві речі в номері...

Експерти розповіла про те, як у літаку зайняти місце у бізнес-класі без додаткових витрат

LifeStyle
Правильно обране місце у літаку дозволить отримати апгрейд класу...

Туристам повідомили, що може статися, якщо підключитися до Wi-Fi в аеропорту

LifeStyle
Кіберзлочинці можуть атакувати туристів, а точніше їх дані, в...

Дешеві квитки та безкоштовний апгрейд: експерт розвіяв популярні міфи про перельоти

LifeStyle
У мережі існує велика кількість порад, які можуть бути...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму