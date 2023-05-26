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Названі місця, в яких найчастіше обкрадають туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названі місця, в яких найчастіше обкрадають туристів

Названі місця, де туристам варто міцніше триматися за сумки з цінними речами і не залишати свій багаж без нагляду.

Туристи часто стають жертвами злодіїв. Це можуть бути і звичайні кишенькові злодії, і домушники, і інші злодії. Вони користуються безтурботністю мандрівників у відпустці, тому завжди потрібно бути напоготові та максимально убезпечити себе у подорожі.

На перший погляд, аеропорт здається найбезпечнішим місцем, але це не так. По-перше, крадіжка в аеропорту може зіпсувати всю відпустку, оскільки людина відлетить у поїздку без цінних речей. А якщо крадіжка сталася дорогою додому, то без сувенірів та подарунків. В аеропорту на кожному кроці є відеокамери, але шахраї знають сліпі зони та вміють якісно ховатися від камер. Речі тут крадуть прямо з-під носа, тому не варто покладатися на камери та охорону.

Сейф у готелі

Шахраї часто крадуть із сейфів у готелі, тому варто шукати інші місця для зберігання своїх речей. Іноді вони повністю виносять сейф і роблять це так, що охорона готелів не помічає зловмисників. Тому зберігайте гроші в найнесподіваніших місцях, щоб злодії точно не змогли їх знайти.

На вулиці

Досить часто гроші крадуть на вулицях у туристичних місцях. Але йдеться не про кишенькові злодії, а про шахраїв. Іноді обманюють із номіналом валюти при здачі, іноді – при обміні. Тому важливо уважно стежити за готівкою при всіх фінансових операціях, особливо якщо ви робите покупки в туристичному місці. Там ймовірність зіткнутися з шахраями найвище.

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