Названа найкраща країна для романтичного відпочинку

Філіппіни здобули престижну премію White Awards (міжнародна премія в галузі весільної індустрії) як найкращий напрямок для романтичного відпочинку. Про це повідомила прес-служба представництва Департаменту туризму Філіппін.

Зазначається, що Філіппіни часто обирають закохані пари та майбутні молодята. Тим, кому на відпочинку потрібні активності, підійдуть заняття серфінгом на відомому споті Cloud 9 у Сіаргао, для екотуристів найкращим місцем стануть мальовничі джунглі острова Палаван. Пари, яким подобається спокійний відпочинок, можуть провести час на одних із найкрасивіших пляжів світу на острові Боракай.