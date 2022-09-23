Нас часто запитують: у якій країні Європи краще жити, якщо добре володієш англійською? А багато хто вивчав і володіє німецькою мовою і виявляє інтерес до відповідних країн. Розберімось у мовній ситуації у Європі.

Мальта – головна англомовна країна ЄС

Більшість заможних людей, які бажають постійно або тимчасово проживати за кордоном, досить вільно володіють англійською мовою. Однак не скрізь у Європі вас також вільно зрозуміють. За статистикою, ця мова – найуживаніша в ЄС, нею говорить третина всіх європейців. Німецька та французька ділять друге та третє місця (22% та 19%). У топ-5 також входять італійська та іспанська мови (14% та 12%).

Якщо рекомендувати європейські країни, де англійська дуже поширена і в яких у вас не буде проблем із розумінням, то насамперед зверніть увагу на Мальту. Ця країна дуже тісно пов’язана з Великою Британією, в ній розташовано безліч шкіл з вивчення англійської мови. Не дивно, що англійською говорить близько 59% населення.

Важливо, що на Мальті можна отримати будь-який статус: посвідка на проживання, ПМП чи громадянство. Будь-який з них надасть вам право проживати в країні необмежену кількість часу або не проживати зовсім (за бажанням). Також ви зможете без віз подорожувати країнами Європи, з громадянством – взагалі по всьому світу. Крім того, паспорт Мальти дає можливість без обмежень проживати у будь-якій країні Євросоюзу за спрощеною процедурою реєстрації.

Скандинави говорять краще за англійців

Якщо говорити про інші європейські країни, де активно використовують англійську мову, то у Топ-5 (крім Мальти) впевнено входять:

Швеція – 52% населення

Данія – 52%

Фінляндія – 44%

Кіпр – 42%

Австрія – 40%.

Швеція – одна з найрозвиненіших країн світу. Іноземці жартують, що шведи говорять англійською краще, ніж англійці. Багато хто хоче переїхати сюди, однак у Швеції неохоче видають посвідки на проживання громадянам інших країн. Якщо ж ви поставите собі за мету все-таки оселитися тут, наявність громадянства Мальти буде великою перевагою.

Данія та Фінляндія – країни з досить суворим кліматом, досить закриті для іноземців, тому не належать до популярних напрямків серед людей, які бажають переїхати до Європи. Але за бажання шлях сюди знову ж таки найкраще прокладати через отримання паспорта Мальти.

Кіпр, відкритий інвесторам

В останні роки впевнену конкуренцію англомовним країнам Європи становив Кіпр. Це природно, адже тут так само, як на Мальті працює програма з оформлення громадянства. Причому отримати паспорт можна протягом лише півроку. Інвестори з усього світу користуються цією можливістю, тому на Кіпрі активно використовують англійську мову. Тут вас зрозуміють без проблем. До речі, громадянство Кіпру також можна використовувати як «перепустку» в інші європейські країни топ-рівня.

Австрія: комфортна двомовність

Щодо Австрії, то тут діє унікальна двомовність, яка не зустрічається в інших країнах. Безумовно, основна мова – німецька, але, як ми вже говорили, 40% населення можуть спілкуватися англійською, адже одна з основних сфер економіки тут – міжнародний туризм.

До речі, у Німеччині англійською мовою готові говорити 30% жителів. Причому це стосується таких великих міст як Берлін, Кельн, Гамбург, Франкфурт та Мюнхен. Там англійською говорять майже всі. А от у маленьких містах можуть бути проблеми із розумінням у магазинах, заправках.

Австрія – країна, яка однаково підійде для проживання людям, які володіють англійською або німецькою мовами. А щоб отримати право проживати тут, потрібно взяти участь у державній програмі для фінансово-незалежних осіб. При попаданні в квоти та за наявності на банківському рахунку відносно невеликої суми ви отримаєте ВНЖ Австрії.

Важливо! Врахуйте, що саме програма Австрії передбачає складання іспиту на знання німецької мови на базовому рівні. Тому якщо ви говорите лише англійською, вам потрібно буде вивчити «базу» німецької. Або вибрати іншу країну для проживання.

Країни, де не шанують англійську мову

У Топ-5 країн, де найважче спілкуватися англійською, входять Угорщина, Італія, Болгарія, Іспанія та Чехія. Тут активно використовують національні мови. Цю позицію населення треба поважати та враховувати під час переїзду до Європи. Якщо захочете переїхати, доведеться вивчати мову.

Наприклад, в Іспанії діє державна програма з оформлення посвідки на проживання за інвестиції в нерухомість. Вона є дуже популярною серед іноземців. Жодного іспиту на знання мови інвесторам складати не потрібно. Однак врахуйте, що при переїзді сюди вам таки краще вивчити іспанську.

Така сама ситуація в Португалії. Тут можна отримати дозвіл на проживання за купівлю нерухомості, інвестиції в цінні папери або бізнес, проте 87% населення не знають англійської, і вам доведеться спілкуватися португальською.

Так виходить, що в Європі найкраще англійською мовою говорять у Скандинавії, а також маленьких острівних державах – на Мальті та Кіпрі. А ось в Італії, Франції, країнах Східної Європи ця мова не популярна. Зважайте на цей факт при плануванні переїзду.