Лікар-ендокринолог розкрила небезпеку шведського столу для туристів

Лікар-ендокринолог розповіла про небезпечний для фігури секрет, який ховається за сервіруванням шведського столу.

За словами фахівця, шведський стіл має свої правила, і одне з них — розміщувати найдешевші та ситні страви на першій лінії видачі:

“Як правило, це висококалорійна їжа, якою людина швидко набиває шлунок і насичується. Просто зверніть увагу, опинившись наступного разу біля шведського столу. І не хватайте відразу те, що ближче”.

Окрім цього, медик зазначила, що у готелях зі шведським столом постояльці найчастіше обирають те, що звикли їсти у звичайному житті. Якщо вони люблять багато смаженої їжі, то саме вона і їм потраплятиме на очі в першу чергу.