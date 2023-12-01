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ТаїландТуризм

Курорти Таїланду накрила епідемія професійних жебраків із турвізами

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Курорти Таїланду накрила епідемія професійних жебраків із турвізами

Імміграційній поліції Таїланду доводиться активізувати зусилля: курорти країни накрила епідемія професійних жебраків із турвізами. При цьому жебраки не тільки не приносять доходу від туризму, що очікувано, а й серйозно псують імідж країни, тому що домагатися вважають за краще також туристам. Як повідомляє Pattaya Mail, в результаті останньої такої операції було заарештовано 7 людей з Йорданії, які «діставали» туристів у торговому центрі.

«Група діяла, орієнтуючись на туристів, які купують товари у торговому центрі. Вони займали місце у банкоматів та просили гроші на суму від 500 до 1000 бат. Отримавши гроші, вони продовжували просити ще грошей, іноді стоячи у банкоматів і запитуючи суми від 500 до 1000 бат (на наші гроші від 520 до 1100 грн.), – пояснили поліцейські. Причому деякі жебраки, отримавши гроші, вимагали ще.

При цьому під час розслідування з’ясувалося, що жебраки використовували туристичні візи для в’їзду до Таїланду, причому деякі з них перевищили законний термін перебування. Тепер їм загрожує внесення до чорного списку та депортація на батьківщину.

Також поліція повідомила, що до того було затримано шістьох китайських жебраків, справа яких зараз розслідується. Причому ці жебраки обмінювали отриману милостиню на китайські юані, які згодом переводилися їм самим на банківські рахунки.

Нагадаємо, що також на Пхукеті затримали туристку після того, як її викрили у незаконному вимаганні грошей у людей у Патонзі. Туристку з Китаю затримали за скаргою її «колег», які повідомили про жебрачку, яка просила гроші у ресторанному дворику Уокінг-стріт на Тавівонг-роуд.

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