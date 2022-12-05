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Колишня стюардеса повідомила, чому вона ніколи не займає місце біля вікна

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Колишня стюардеса повідомила, чому вона ніколи не займає місце біля вікна.

Місце біля вікна в літаку, яке для деяких мандрівників асоціюється із найзручнішим на борту, колишня американська стюардеса Кет Камалані, відома своїми відеороликами у TikTok, сама ніколи не бронює.

В одному зі своїх відеороликів вона пояснила, що керується безпекою. «Я завжди намагаюся зайняти місце посередині або біля проходу і ніколи не займаю місце біля вікна з метою безпеки».

Ймовірно, користувачі зрозуміли посил бортпровідниці та посилалися на інцидент 2018 року, коли туристка Дженніфер Ріордан загинула страшною смертю: одна з лопатей двигуна авіалайнера раптово вилетіла та розбила вікно, де вона сиділа. Жінка навіть не встигла зрозуміти, що сталося, як її частково висмоктало в ілюмінатор під час польоту на висоті 10 тис. метрів. Туристку виявилася зовні літака і, мабуть, ціною свого життя врятувала інших, т.к. мимоволі закрила собою пробоїну.

Втім, не всі погоджуватися зі стюардесою. Я працювала бортпровідницею 14 років… Я ніколи не чула, щоби хтось був у більшій безпеці на середньому сидінні», — парирувала її колега. Ще одна повідомила, що, навпаки, вважає місце біля вікна найвдалішим: Як колишня стюардеса, я завжди беру місце біля вікна з міркувань безпеки. Сильна турбулентність – я у більшій безпеці буду біля вікна від усього багажу, людей, візків у проході, що падають на мене».

Згідно з дослідженням, середнє сидіння насправді найбезпечніше у літаку у разі надзвичайної ситуації. Так, у дослідженні, проведеному Aviation Safety Network, було вивчено 65 авіакатастроф. З’ясувалося, які місця були найбезпечнішими, виходячи з показників виживання. Середнє місце у задній частині літака було визнано найбезпечнішим. Крісла, розташовані попереду, смертність склала 44%, тоді як на місцях у задній частині салону смертність була найнижчою — 32%.

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