Гнучкі тарифи – світова тенденція в туризмі

Глобальне опитування Booking.com показав, що 90% тих, хто бронював тур продукти та послуги на червень, липень і серпень, покладалися на «гнучкі тарифи». Те, що починалося як тимчасова реакція на невизначеність, пов’язану з пандемією, тепер стало одним із стовпів нової реальності в індустрії туризму.

У березні 2020 року, на початку пандемії, галузь усвідомила, що пропозиція послуг не може виглядати так, як раніше. Туризм був повністю паралізований, і скасування рейсів стала другою реальністю для бізнесу: це була воістину безпрецедентна ситуація в галузі.

Учасникам ринку не було потрібно багато часу, щоб усвідомити, що рішення не може бути приватним і що при відновленні потрібні спільні зусилля. В результаті невизначеність стала частиною нової норми для індустрії подорожей.

Реалії вдарили ще сильніше, коли заходи і обмеження на поїздки стали змінюватися тиждень за тижнем, потім день за днем, а іноді навіть протягом години. Саме тоді всі зійшлися на думці, що пропозиція тарифів має стати гнучким, інакше подорожі взагалі будуть навряд чи можливі. Мільйони і мільйони пасажирів опинилися в скрутному становищі по всьому світу, і тисячі і тисячі перенесених рейсів стали досвідом для бізнесу, і тим більше для самих мандрівників.

Те, що починалося як тенденція, тепер стало нормою. Практично жоден пасажир на даний час не бронює поїздку без гнучкості тарифів, тобто без можливості вносити зміни в дати і час польоту без додаткових витрат у разі, якщо будь-яка зі сторін не може виконати договір.

Глобальне опитування (серед 28 000 чоловік з 28 країн, які планують подорожувати протягом наступних 12 місяців) показав, що 90% пасажирів, які зробили бронювання на червень, липень і серпень, зробили це, покладаючись на гнучкі тарифи.

Результати показали, що перевагу споживачів цієї гнучкості «примітно», враховуючи, що «вікна бронювання і раніше розрізняються у всьому світі, але, наприклад, в Західній Європі компанії бачать більш тривалий вікно бронювання в порівнянні з 2019 роком, частково через літні переваг європейських мандрівників ».

Туристи з усього світу хочуть подорожувати, і навіть говорять про феномен «подорожей в помсту»: сплеск поїздок після такого тривалого перебування в карантині. Навіть в цьому випадку для цього будуть потрібні певні гарантії, і гнучкість здається ефективною стратегією для цього. Звичайно, пропозиція також має враховувати ціни і доступність, а також максимально використовувати технології.

В кінцевому підсумку все це для відновлення галузі, яка, згідно з результатами, починає бачити «світло в кінці тунелю» – хоча зізнається, що відновлення йде повільно, але також стверджується, що більше третини пошукових запитів відносяться до червня, липня і серпня, і цифри приблизно такі ж, як і в 2019 році.

Опитування також показує, що 71% провайдерів розміщення з обережністю ставляться до майбутнього бізнесу, в той час як 62% очікують збільшення числа поїздок в 2021 році, що є найнижчим показником, враховуючи, наскільки важким був 2020 рік для галузі. Те ж саме можна сказати і про попиті, 66% мандрівників з оптимізмом дивляться на можливість подорожувати.

Зрештою, для цього оптимізму є підстави. Крім масових кампаній вакцинації по всьому світу і поступового відкриття основних в’їзних і виїзних ринків, подорожі стають все більш тривалими: 45% опитаних заявили, що у них накопичилися дні відпустки з минулого року, які можуть забезпечити бронювання на строк від 7 днів.