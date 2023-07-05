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ТуризмФіліппіни

Філіппіни “привласнили” собі визначні пам’ятки інших країн

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Філіппіни

У туристичному ролику, призначеному для просування Філіппін, як пам’ятки країни були використані стокові кадри, зняті в інших країнах, передає Insider.

У рекламі, яка є частиною кампанії “Любіте Філіппіни” вартістю 900 000 доларів, були показані, зокрема, рисові тераси Індонезії та піщані дюни у Бразилії. З’ясувати заміну вдалося за допомогою прискіпливих користувачів інтернету.

Філіппінський блогер Сасс Рогандо Сасот вперше вказала на своїй сторінці у Facebook, що принаймні п’ять епізодів із ролика знято у місцях за межами країни. У тій самій публікації Сасот зібрала сцени у порівняльне відео та вказала першоджерела іноземних кліпів – всі вони були доступні на веб-сайтах стокових відеоматеріалів.

Серед них були рисові тераси на Балі, рибалка, що закидає мережу у воду в Таїланді, і людина, що їде піщаними дюнами в Дубаї. Подальша перевірка AFP підтвердила її висновки, повідомляє Channel News Asia. Відео, яке спочатку було завантажене на Youtube, згодом видалено.

Спочатку Департамент туризму (DOT) заявив, що помилки бути не могло і вони вимагали підтвердження оригінальності та права власності на всі матеріали, використані в ролику. Однак пізніше DOT був змушений заявити, що почав розслідування тверджень.

Після розкриття факту представники рекламної агенції DDB Philippines вибачилися за “вкрай недоречні” зображення, повідомила місцева онлайн-газета SunStar Manila з посиланням на заяву компанії.

“Хоча використання стокових відеоматеріалів у відеороликах про настрій є стандартною практикою в індустрії, використання іноземних стокових відеоматеріалів було прикрою помилкою з боку нашого агентства. Використання іноземних відеоматеріалів у кампанії з просування Філіппін є вкрай недоречним і суперечить цілям DOT”, – йдеться у заяві агентства.

Агентство також додало, що у фінансуванні відео не було задіяно державних коштів. Міністр туризму Крістіна Гарсія Фраско також опублікувала заяву у Facebook від імені Департаменту туризму (DOT) Філіппін.

“У ході зустрічей та консультацій, проведених щодо покращення туристичного бренду, DOT зі свого боку неодноразово запитував у DDB підтвердження оригінальності та права власності на всі матеріали. У всіх цих випадках DDB неодноразово запевняв DOT, що вони мають право власності на всі матеріали”, – Написав Фраско в посту.

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