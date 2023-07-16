Експерти розповіли, що робити туристам у разі крадіжки грошей чи речей у готелі за кордоном

Цього літа багато туристів їдуть на популярні зарубіжні курорти. Як не зіпсувати собі відпочинок та не стати жертвою злодюжок? Що робити, якщо все ж таки в готелі вкрали гроші або цінні речі.

На відпочинку досить виявляти розумну обережність

Крадіжки у туристів трапляються в будь-якій країні, особливо в тій, де багато іноземних гостей. З сейфу в кімнаті готелю можуть вкрасти гроші, з номера – цінні речі, з пляжу – телефони, гаджети та готівка, під час екскурсії в галасливому туристичному місті – дорогий годинник, телефони або гаманці із зовнішніх кишень одягу

«Крадіжка може статися будь-де, і будь-які популярні зарубіжні курорти не виняток. Туристи розслабляються на відпочинку, втрачають пильність і перестають дотримуватися найпростіших правил власної безпеки, яким вони йдуть вдома. Все, що необхідно, це виявляти розумну обережність», – каже один із експертів.

Наприклад, не варто брати на відпочинок коштовності та дорогі аксесуари, залишати особисті речі без нагляду на пляжі, розкладати гроші та телефони на відкритому просторі: на шезлонгу, на столі в ресторані та ін.

Про ці прості правила особистої безпеки туроператори попереджають туристів у спеціальних пам’ятках, які у друкованому чи електронному вигляді входять до комплекту документів для відпочинку.

Що робити, якщо гроші та цінні речі вкрали

Експерти розповіли, що робити організованим туристам, якщо крадіжка в номері або на території готелю на відпочинку за кордоном все ж таки відбулася.

По-перше, необхідно негайно повідомити про це готельного гіда-представника туроператора: щоб знати, хто це, потрібно сходити на інформаційну зустріч та взяти його контактний телефон.

По-друге, потрібно повідомити адміністрацію готелю: це можна зробити на ресепшен. Як мінімум, готельний гід допоможе з перекладом та комунікаціями туристам, які не розмовляють іноземними мовами.

По-третє, за потреби потрібно викликати з представниками готелю поліцію та повідомити про це консульство РФ. Можливо, буде потрібна їх допомога чи консультації для подальших комунікацій з місцевими органами правопорядку.

Вимагати від туроператора участі у розслідуванні причин того, що сталося, супроводу виїзду в поліцію чи компенсації вкраденого туристи не мають права.

«Туристи придбали у туроператора послуги перельоту, трансферу, розміщення. Все, що пов’язано з правовою підтримкою туриста, наприклад, супровід у поліцію, послугу розміщення або інші оплачені, не входить. Надання сприяння туристу залишається на розсуд туроператора – в особі готельного гіда або інших офіційних представників. Звичайно, туристу по можливості допоможуть, але це не обов’язок туроператора. Для таких випадків є послуги правового супроводу», – наголошують експерти.

Чому варто задекларувати цінні речі

У разі крадіжки коштів чи речей отримати компенсацію від готелю буде досить складно. Спершу треба в принципі довести, що ці гроші чи речі у туриста були. Найпростіший спосіб зробити це – задекларувати їх у перетині кордону, тобто. у міжнародному аеропорту.

Як правило, туристи виїжджають на відпочинок із багажем, і у 99% випадків вони не декларують свої речі, обираючи «зелений» коридор. Тим не менш, мандрівники мають право задекларувати улюблений гаджет, годинник або інші особисті речі, які використовуються в побуті, нехай навіть і багато років. У разі крадіжки перелік задекларованих речей, з якими туристи в’їхали, наприклад, до Туреччини, Єгипту чи будь-якої іншої країни, допоможе довести, що це майно чи кошти справді були у туриста із собою.

У тому числі наявність митної декларації з переліком ввезених цінностей дозволить туристу звернутися за грошовою компенсацією до страхової компанії, яка застрахувала готель від крадіжок, крадіжок та інших неприємних інцидентів.

Зберігати особливо цінні речі в сейфі офісу готелю та зробити копії документів

Експерти рекомендують туристам зберігати особливо цінні речі у спеціальному сейфі офісу готелю (не в сейфі в номері!). Ці цінності описуються та здаються при в’їзді в готельний сейф (на ресепшен, в офісі керуючого тощо), про що туристу видається квитанція/розписка. У разі крадіжки цих речей із цього спецсейфу турист уже може «залізобетонно» розраховувати на повноцінну компенсацію, адже за зберігання його майна юридично відповідав саме готель.

Туроператори також радять робити копії документів, які можна брати із собою, наприклад, на екскурсії. Туристам може знадобитися підтвердження особи, наприклад, при посадці на судно для морської прогулянки, дайвінгу та ін.

А ось гроші в Туреччині чи Єгипті на відпочинку за системою «все включено» на пляжі або біля басейну вже не знадобляться: на території готелів працюють ресторани/бари/кафе, користування якими входить у вартість проживання, тож за напої чи снеки платити не доведеться.