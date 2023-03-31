Експерт: Якщо пілот чує ці звуки, ваш політ йде не за планом

Деякі звуки в кабіні пілота можуть означати проблеми в роботі літака і вимагати негайного втручання. Які сигнали від апаратури особливо боїться будь-який почути екіпаж.

Днями в мережі завірусилося відео, на якому пілоти пропонують послухати, які попередження змушують нервувати навіть найдосвідченіших фахівців. Ролик заінтригував користувачів соцмереж та викликав шквал питань.

Давайте з’ясуємо, що саме сигналізує той чи інший звук, наведений на відео. Навряд чи нам колись пощастить заглянути за двері кабіни пілотів.

Помпаж (Stall)

Це означає, що одна з лопат двигуна, можливо, була пошкоджена стороннім предметом, що потрапив у двигун. Наслідки помпажу залежать від того, чим він спричинений. Помпаж може бути “разовою акцією”, а може й зациклитись. Наприклад, попадання птиці може сильно пошкодити лопатки компресора, і така зміна аеродинамічного профілю призводитиме до постійного помпажу. Він супроводжуватиметься гучними бавовнами, підвищенням температури всередині двигуна та сильною вібрацією.

Така дія здатна швидко зруйнувати двигун, так що часу на реагування у пілотів зазвичай небагато. Спочатку пілоти плавно знижують тягу двигуна до мінімуму. Якщо це не допомогло і помпаж не припинився, двигун відключають.

Втрата одного з двигунів внаслідок помпажу в наш час рідко становить велику загрозу для літака. Помпаж одразу всіх двигунів – явище вкрай рідкісне, але вже критичне.

Загоряння двигуна (Engine fire)

Двигун горить завжди. Але не лякайтеся, вогнем у камері згоряння можна керувати. Однак якщо горюча речовина – паливо, масло або гідравлічна рідина – вступить у контакт з гарячими деталями двигуна поза камерою згоряння, то вони можуть спалахнути.

Щоб уникнути подібного, двигун має систему виявлення надмірного нагріву. Якщо система активована, у кабіні екіпажу лунає пожежний сигнал. Після успішного усунення спалаху та забезпечення безпеки двигуна екіпаж зобов’язаний здійснити посадку на найближчому аеродромі.

Зсув вітру (Wind shear)

Це означає, що вітер різко змінив напрямок чи швидкість. Він може бути вертикальним або горизонтальним, впливаючи на літак під час зльоту або зниження. Відрізняється від переважаючого вітру тим, що відбувається на невеликій відстані.

Сильні вітри самі собою не є серйозною проблемою. Однак небезпека зсуву вітру полягає у дії на підйомну силу літака. На великих висотах вертикальний зсув вітру може спричинити зміну повітряної швидкості та швидкості зниження. Це часто відчувається як турбулентність.

Але саме на невеликій висоті, близько до землі, зсув вітру найбільш небезпечний. Якщо пілоти почнуть знижувати потужність, аварії уникнути буде дуже важко. Тому екіпаж навчений розпізнавати сигнал про зсув вітру.

Трафік (Traffic)

Сьогодні в багатьох районах світового повітряного простору панує просто справжнє “натовп”. Чим більше учасників руху, тим вища ймовірність їхньої неприємної зустрічі у певний момент.

Система ТСAS (Traffic alert and Collision Avoidance System) оглядає повітряний простір навколо літака, виявляє інші повітряні судна, аналізує отриману інформацію, видає її екіпажу, а у разі виникнення небезпеки зіткнення – попереджає про це пілотів та видає необхідні рекомендації до негайної дії.