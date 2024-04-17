Для туристів запустили безкоштовний рейс без вказівки кінцевого пункту: про нього капітан оголосив за 2 години після зльоту

Оригінальним способом вирішила порадувати своїх туристів – учасників програми лояльності EuroBonus авіакомпанія SAS (Scandinavian Airlines). Для туристів, які заробили у програмі 30 тис. балів, запустили безкоштовний рейс. Пропозиція створювалася для туристів з авантюрною жилкою — рейс був без зазначення кінцевого пункту.

«Блискучий творчий трюк». – так охарактеризували політ туристи, які змогли виграти участь у авантюрі. Охочих, як пише видання dailymail, було чимало — заявки подали близько 6 тис. осіб. Ті, хто виграв, отримали точну дату і час вильоту, але вони уявлення не мали про те, куди полетять. Також туристи достеменно знали, що будуть розміщені в готелі — назва якого також, зрозуміло, не уточнювалася, але «туристи вірили, що перевізник не заощадить».

У результаті рейс “Невідомий пункт призначення” вилетів із Копенгагена 5 квітня. У день подорожі жоден пасажир, і навіть, як запевняє авіакомпанія, більшість екіпажу, окрім пілотів, уявлення не мали, куди вони летять. Було спеціально закодовано всі «точки взаємодії», на кшталт застосування компанії. Усі звичайні джерела даних, які могли б вказати, куди прямує літак, також були відключені, а посадкові талони були відзначені знаком XXX замість звичайних літерних кодів пунктів призначення.

Таємниця розкрилася лише за кілька годин польоту: туристи виявили, що вирушають до Афін. Авіакомпанія також заздалегідь домовилася про спеціальні тарифи у готелі. Після прильоту на туристів також чекали безкоштовні коктейльні вечірки на даху, обіди з ферми на традиційній фермі Марги за межами столиці, поїздка до термальних ванн озера Вульягмені та VIP-тури Акрополем.

Як заявили туристи, що побували, авантюра зачарувала їх не тільки високою якістю підготовки. На борту зібралися однодумці, любителі спонтанних пригод та вражень, що «створило неймовірні зв’язки» між гостями рейсу без пункту призначення. При цьому наймолодшому, який опинився на борту, 19 років, а найстаршому — 81. «SAS дійсно вдалося здивувати мене протягом усіх вихідних. Його увага до деталей, обраних місць та здатність створити відмінну спільноту серед усіх мандрівників були приголомшливими. Я не очікував, що цей досвід принесе мені таку кількість нових друзів та зв’язків», – заявив один із учасників рейсу.