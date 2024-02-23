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Туризм

Авіакомпанії можуть повністю заборонити продаж алкоголю на борту літака

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Авіакомпанії можуть повністю заборонити продаж алкоголю на борту літака

Бійка на рейсі авіакомпанії Ryanair змусила деяких пасажирів вимагати заборони алкоголю на борту літака.

Як повідомляє DailyMail, разючі кадри п’яної бійки між трьома пасажирами на борту рейсу Ryanair з Единбурга на Тенерифе спонукали коментаторів вимагати заборони алкоголю в літаках. Пасажири повідомили, що провели неприємні години під час польоту на іспанський острів через бійку, яка почалася з того, що двоє чоловіків посварилися у проході. Пасажирка Ханна Макдональд, яка зняла бійку на відео, повідомила, що в ній брали участь два брати та одна з їхніх подруг, які протягом усього польоту безперервно пили.

 

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“Настав час заборонити алкоголь в аеропортах”, “На вході повинен бути алкометр з максимально допустимим рівнем алкоголю в крові. Занадто багато людей відразу йдуть у бар, як тільки прибувають в аеропорт, і випивають пінти”, “Не продавати алкоголь в аеропортах або на рейсах”, “Звичайно, покарайте мільйони тих, хто може стримуватись, тому що кілька дурнів не можуть”, “Я думаю, просто назавжди заборонити таким ідіотам літати. Це несправедливо до тих, хто хоче розслабитися одним напоєм перед вильотом”, – писали коментатори.

Експерт у галузі подорожей зазначив, що заборони лише заохочують більш ризиковану поведінку, наприклад, таку, як вживання напоїв у туалетах. Фахівець зробив висновок, що це лише ускладнить для бортпровідників та влади контроль за вживанням алкоголю. Натомість він закликав до суворіших покарань:

“Поточні покарання для порушників неефективні. Напої мають подаватися так само вільно, як і раніше, але порушники повинні отримувати більш строге покарання”, – зазначив експерт.

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