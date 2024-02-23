6 ознак того, що ви потрапили на туристичний обман

Планування відпустки може бути захоплюючим досвідом, але в процесі підготовки цієї події, занадто довірливі мандрівники можуть бути обдурені, передає Travel Pulse.

Експерт у сфері подорожей Берд Бержерон поділилася явними застережливими ознаками того, що споживачам загрожує туристичний обман.

Пропозиції для відпочинку в останню хвилину

Якщо ви, почавши розглядати варіанти прямо перед відпусткою, раптово отримуєте пропозицію, яка здається занадто гарною та вигідною, Бержерон рекомендує бути обережними.

“Збираєтеся подорожувати через два тижні або менше? Це яскравий миготливий вам сигнал – “можливий обман”. Вигідні угоди рідко з’являються для пізніх поїздок, тому будьте обережні з цими привабливими пропозиціями”, – сказала вона.

Наддешеві авіаквитки

Проведіть уважне розслідування, коли справа доходить до неймовірно дешевих авіаквитків, попереджає Бержерон.

“Остерігайтеся неймовірно дешевих авіаквитків, тому що вони часто йдуть з умовами”, – зазначає експерт.

Вона розповіла, що шахраї часто використовують фальшиві веб-сайти та відгуки, щоб продавати безповоротні квитки, навантажені всілякими обмеженнями. Перш ніж вкласти свої зароблені гроші, переконайтеся, що запропонований вам авіаквиток є законним.

Ризикована оренда для відпочинку

У зв’язку з недавнім сплеском популярності приватної оренди для відпочинку шахрайство, пов’язане з цим, набуло масового характеру. Бержерон радить мандрівникам остерігатися господарів, які виставляють ту саму нерухомість за різними цінами: можливо, вони хочуть отримати плату за броню двічі. Лише Airbnb торік видалив 59 тисяч шахрайських оголошень. Бронюючи безпосередньо через веб-сайт власника нерухомості, ви можете значно уникнути попадання в цю поширену аферу.

Запити на фотографії документів

“Ваша особиста інформація – ваш скарб, і ви повинні охороняти її з вогнем”, – наголосила Бержерон.

Якщо неперевірена особа в мережі запитує фотографії вашої кредитної картки, прав водія або паспорта, негайно припиніть розмову. Шахраї часто збирають і потім використовують цей тип особистої інформації для здійснення несанкціонованих транзакцій.

Запити на конфіденційну інформацію

“Справжні компанії не тиснуть на вас, вимагаючи надати особисту інформацію заздалегідь”, – стверджує Бержерон.

Якщо ви виявляєте, що співрозмовник душить вас, щоб отримати особисті деталі, розглядайте це як сигнал тривоги. Захищайте свою конфіденційність і уникайте угод, при яких від вас одразу потрібно дуже багато особистих даних.

Шахрайські збори за все

За словами Бержерон, шахраї люблять грати в ігри із фальшивими зборами.

“Вони стягують величезні суми за виконання транзакції чи незначні зміни, залишаючи вас розчарованими та ні з чим”, – розповіла вона.

Щоб не стати жертвою такої плутанини, вона радить мандрівникам уникати постачальників, які потребують додаткового збору за прості послуги. У гіршому випадку, якщо ви зіткнулися з туристичними шахраями або навіть потрапили на одну з їх хитрощів, обов’язково повідомте про це вашому туристичному агентству та відповідним органам. Експерт радить споживачам припинити спілкування з шахраями, але обов’язково зберегти записи та задокументувати ці взаємодії. Завжди віддавайте пріоритет захисту вашої особистої інформації та документації та завжди довіряйте своїм інстинктам. Вони будуть вашими найкращими захисниками і убезпечать від вовків в овечій шкурі, що чатують на вас у світі подорожей.