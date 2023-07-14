1300 кілометрів узбережжя, пустеля та гори: країна в Африці, яка нікого не залишить байдужим

Туніс – це справді унікальний і незвіданий напрямок для латвійських мандрівників. Одні туристи насолоджуються просторами пустелі, інші — пішими маршрутами в горах, треті — водами Середземного моря, а четверті — курортами, стародавньою історією, запашною кухнею, ринками чи іншими речами з нескінченного списку розваг.

Середземне море

Одними з головних скарбів Тунісу є його прозора та чиста вода, а також чудові пляжі, які приваблюють туристів з усього світу. Середземноморське узбережжя, завдовжки близько 1300 кілометрів, пропонує своїм гостям багатий вибір розваг.

Пляжний відпочинок. Туніс відомий своїми прекрасними піщаними пляжами. Туристи можуть розслабитися, позасмагати та скупатися в теплих водах таких популярних місць, як Хаммамет, Суса, Сканес та Махдія.

Плавання та дайвінг: Підводний світ Тунісу є справжньою криницею для любителів плавання та дайвінгу. У прибережних містах є дайвінг-центри та клуби, які пропонують занурення як для новачків, так і для досвідчених дайверів. І якщо вам цього дуже захочеться, то ви зможете дослідити підводні печери, рифи і навіть кораблі, що затонули, а також зустрінете різнокольорових риб і коралові рифи.

Водні лижі: Багато пляжних курортів та прибережних міст Тунісу пропонують різні види активного відпочинку на воді, включаючи водні лижі та гідроцикли. Відвідувачі можуть взяти гідроцикли напрокат або приєднатися до організованих екскурсій для захоплюючих поїздок хвилями.

Кайтсерфінг: Багато хто розглядає Туніс як рай для любителів кайтсерфінгу. Особливо відомий острів Джерба, що вважається столицею цього захоплюючого виду спорту, куди з’їжджаються як закоренілі підкорювачі хвиль, так і ті, хто хоче спробувати водні розваги.

Вітрильний спорт: Туніські гавані, включаючи престижний Порт Ясмін у Хаммаметі, вітають любителів вітрильного спорту. Прогулянка на вітрильному човні або яхті дозволить дослідити приголомшливе узбережжя та прилеглі острови у своєму власному темпі.

Прогулянки човном: Прогулянки човном доступні по всьому узбережжю починаючи від коротких поїздок і закінчуючи екскурсіями на цілий день. Ці подорожі часто включають плавання, сноркелінг та огляд визначних пам’яток, під час якого ви побачите приховані від усіх бухти, морські печери та мальовничу берегову лінію.

Пустеля Сахара

Пустеля Сахара у Тунісі займає майже четверту частину території країни — зрозуміло, південну. У цьому унікальному місці можна вибрати розвагу на будь-який смак.

Екскурсії: Один із найбезпечніших способів досліджувати простори пустелі – це екскурсія з гідом. Пропонуються багатоденні тури, що включають походи на верблюдах, відвідування міст-оаз, таких як Дуз і Тозер, і ночівлі у традиційних бедуїнських таборах.

Похід на верблюдах: Випробувати велич пустелі Сахара і спокійно перетнути піщані дюни можна сидячи на верблюді.

Сафарі по пустелі 4×4: Для любителів адреналіну гарним варіантом пригод стане сафарі на 4×4 джипі. Досвідчені водії прокотять піщаними дюнами і покажуть красу навколишнього пейзажу, що змінюється з кожним кілометром шляху.

Сендбординг: Подібно до сноубордингу катання по піщаних дюнах на спеціально розробленій дошці буде не тільки веселим проведенням часу, але й незвичайним способом познайомитися з пустельною місцевістю.

Спостереження за зірками: Одним із найкращих напрямків для любителів зоряного неба є пустеля Сахара. На темному небі можна побачити величезну кількість зірок та сузір’їв, які не так легко розглянути у містах.

Кемпінг у пустелі: Провести ніч під зоряним небом пустелі – незабутній досвід, що дозволяє насолодитися спокоєм та красою навколишньої природи. Це задоволення можна розділити, залишившись на ніч у наметі в бедуїнському стилі або просто неба.

Гори

Північний захід Тунісу — це гірський регіон, частина могутніх Атлаських гір, де є не тільки захоплюючі пейзажі, а й безліч розваг.

Піший туризм: Гірські райони Тунісу перемежовуються пішохідними стежками різної складності, що проходять через мальовничі ландшафти, ліси та долини. Тут знайдеться маршрут як для досвідчених туристів, так і для тих, хто хоче просто насолодитися горами в пішій прогулянці.

Гірський велосипед: Гірський рельєф Тунісу створює ідеальні умови для їзди гірським велосипедом. Туристи можуть орендувати гірський велосипед та їхати у своєму власному темпі або приєднатися до екскурсій.

Скелелазіння: На гірських масивах можна випробувати свою витривалість і спритність у скелелазуванні. Важливо мати правильне спорядження і бути впевненим у собі або домовитися з обізнаним провідником, який де треба допоможе та підкаже.

Стрибок з висоти: Любителям екстремальних відчуттів можна випробувати себе і запланувати стрибок з мотузкою. Це стане незабутнім моментом відпустки.

Середземне море, пустеля Сахара та Атлаські гори – це дивовижне перехрестя арабської та французької культур, де природа, люди та ритм життя поєднуються воєдино, створюючи особливу магію, неперевершену для всіх туристів.

Відпочинок у Тунісі – це чудова погода, комфортабельні готелі, різноманітні розваги, культурні традиції, що налічують тисячі років, та незабутні, чудові спогади.