10 трендів розкішних подорожей на найближчі 7 років

Які тенденції чекають на індустрію подорожей у найближчі сім років відкритих кордонів, розповідає Dip.org.ua з посиланням на ttgmedia.com.

VR-прев’ю

Найближчими роками віртуальна реальність в індустрії розкішних подорожей стане способом демонстрації досвіду клієнтам до бронювання. Тур по готелю, віллі, місцем проведення вечірки або супер’яхті, передові технології дозволять повністю поринути у 3D-прогулянки.

Наприклад, Emirates вже дозволяє потенційним пасажирам подорожувати салонами за допомогою окулярів Oculus. Також компанія Igoroom будує “перше у світі туристичне агентство віртуальної реальності”. Спеціальний додаток надасть віртуальні тури розкішними курортами.

Суборбітальні польоти

У 2021 році Virgin Galactic та Blue Origin почали залучати клієнтів у тур на край космосу. Компанія вже найняла команду фахівців для будівництва двох нових “кораблів”, які зможуть виконувати 200 рейсів на рік із 2025 року. Наразі вже приймаються замовлення на шестигодинні польоти із Космічного центру Кеннеді.

Альтернативою будуть польоти на висотній повітряній кулі, які відправлять пасажирів до круїзів до стратосфери у 2024 році.

Безстрашний яхтинг

Заможних досвідчених мандрівників більше не вражають прогулянки Середземним або Карибським морем. Вони прагнуть побачити більш віддалені та екстремальні місця. Так, компанія Cookson Adventures почала продавати зимові подорожі на 126-метровій дослідницькій яхті Octopus, яка подорожуватиме Антарктидою, в компанії провідних режисерів-документалістів та вчених-дослідників.

Судна для таких подорожей не виробляють шкідливі викиди завдяки тому, що повністю працюють від сонячної енергії. Напрямки будуть різними: від Галапагоських островів і фіордів Аляски до Кімберлі та Папуа – Нової Гвінеї в Австралії.

Довголіття

Прагнення продовження життя стає все більш нав’язливою ідеєю. Нові “центри довголіття” стануть новими центрами тяжіння. Такі будуть розміщені в Досі та Китаї. А компанія Six Senses Ibiza вже інвестувала в оздоровчу концепцію під назвою Rose Bar, яка поєднує епігенетичне тестування з лікуванням біохакінгом і щомісячними коуч-сесіями.

Більше уваги також приділятиметься п’яти блакитним зонам світу – Окінава, Японія; Сардинія, Італія; Нікойя, Коста-Ріка; Ікарія, Греція, і Лома-Лінда, Каліфорнія, – де, як показали дослідження, люди природно живуть найдовше.

Особистісний ріст

За даними Grand View Research, до 2027 року ринок особистісного розвитку коштуватиме понад 56 мільярдів доларів. Це відкриває перед індустрією розкішних подорожей величезні можливості для розробки ретритів, які допомагають людям “вийти на новий рівень”, чи це боротьба з травмою, радикальна зміна, пошук мети та призначення.

Наприклад, на Віргінських островах компанія Aerial BVI вже запрошує людей відвідати тематичні ретрити, створені американською мільйонеркою Брітні Тернер. Mind Environment проводить зустрічі лідерів у Франції та Шотландії, а Beckley Retreats пропонує “перетворюючі програми саморозвитку”, включаючи використання (законних) “чарівних грибів” на Ямайці.

Театралізовані подорожі

Подорожі завжди дозволяли втекти від реальності, але новатори виводять цю ідею на новий рівень, пропонуючи ретельно зрежисовані подорожі. Такий досвід переносить людей у ​​вигадані світи за допомогою команди акторів, реквізиту, сценаристів та незвичайних локацій.

Компанія Black Tomato заклала основу для поїздок Take Me on a Story для сімей з дітьми, які були натхненні класичними літературними творами, такими як “Аліса в країні чудес”. Нещодавно компанія пригодницького туризму Pelorus представила серію пригод на яхтах у піратській тематиці, в рамках яких групи подорожують узбережжями Сардинії, Антигуа, Барбуди та Індонезії у пошуках скарбів.

Літаючі екотаксі

До 2030 року стане нормальним користуватися літаючим електричним таксі без шкідливих викидів. Деякі навіть працюватимуть автономно, без пілота людини. Раніше цього року Великобританія вже представила свій перший “вертипорт” – Air-One – для таксі. Протягом наступних п’яти років у всьому світі буде розгорнуто ще 200 хабів Air-One. Вертикальна аерокосмічна промисловість вже у 2024 році постачатиме екологічно чисті повітряні таксі VA-X4 таким компаніям, як Virgin Atlantic. План полягає в тому, щоб використовувати їх для перших і останніх 100 миль подорожей клієнтів замість автомобілів та поїздів.

Готелі на воді

У міру підвищення рівня моря, забудовники переключають свою увагу на будівництво на воді. Перевага водної архітектури – 360-градусний огляд моря та здатність бути мобільним. Одним з попередників є майбутній плавучий палац Kempinski в Дубаї, який, як очікується, відкриється в 2023 році і буде включати 12 плавучих вілл, які можна відокремити від головної будівлі і спливти в захід сонця.

NFT

Коли справа доходить до програм лояльності, бали та авіамілі починають здаватися застарілими. Криптовалюти та метавсесвіт тепер відкривають нові способи підключення до споживачів. Індустрія розкішних подорожей вже почала експериментувати з NFT, використовуючи їх як систему доставки престижних привілеїв. Одним із прикладів є компанія Pelorus, яка пропонує знижки на оренду приватного острова власникам супер’яхт NFT, випущених обмеженим тиражем.

Еко-туризм

Оскільки зміна клімату є серйозною екзистенційною загрозою для туризму, до 2030 року буде необхідно, щоб поїздки поглинали більше вуглецю, ніж створювали. Це ґрунтуватиметься на чесних розрахунках викидів. BBC нещодавно повідомила, що Google Flights, наприклад, виключив усі наслідки польотів для глобального потепління, крім CO2, через що вони здаються вдвічі менш руйнівними, ніж вони є насправді. Однак попереду всіх стоїть компанія Victor, яка займається чартерними перевезеннями на приватних літаках, яка компенсує 200 відсотків своїх викидів у спробі стати першою у світі авіаційною компанією з негативним викидом вуглецю.