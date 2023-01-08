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У Туреччині відкрили найдовший підвісний міст у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині відкрили найдовший підвісний міст у світі

Найдовший підвісний міст у світі відкрили у 2022 році в Туреччині. Він називається “Чанаккале 1915” або “Міст Дарданелли” та сполучає європейські та азіатські береги країни.

Довжина мосту — 2023 метри, що символізує сторіччя Турецької республіки, яке в країні відзначатимуть 2023 року. А на відео — кадри будівництва цього дивовижного дива інженерної думки.

Міст скоротить час, необхідний для подорожі між Азією та Європою, та усуне перешкоди, що виникають при перетині. Зазвичай подорож між європейською та анатолійською сторонами Чанаккале займає близько 30 хвилин на поромі, проте послуги іноді скасовуються під час штормової погоди.

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