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ТуреччинаТуризм

У Туреччині розпочалася паніка: туристи побігли на курорти сусідньої країни

Панасюк Олексій
Панасюк Олексій
У Туреччині розпочалася паніка: туристи побігли на курорти сусідньої країни

У Туреччині серед власників бізнесу, “зав’язаного” на відпочивальниках, почалася паніка: туристи побігли на курорти сусідньої країни. Йдеться про Грецію. Як пише видання Express, Ківанч Мерич, керівник Асоціації турецьких туристичних агенцій, вважає, що Туреччина втратила свою цінову перевагу.

За його оцінками, цього року лише на грецький острів Самос приїдуть близько 150 000 турків, тоді як у 2023 році їх було близько 40 000. У результаті Туреччина переживає різкий спад туризму, від чого страждають усі «зав’язані» на нього галузі. Скажімо, ресторани залишаються напівпорожніми.

Каплан Ільхан, 57 років, шеф-кухар рибного ресторану в турецькому курортному місті Кушадаси сказав, що бізнес впав приблизно на 25% порівняно з минулим сезоном. «Вартість життя це фактор, але чутки в соціальних мережах про те, що Греція дешевша, також відіграють велику роль», – упевнений він.

Ще один турецький підприємець Бариш Тансевер, засновник елітного ресторану Sunset Grill & Bar у Стамбулі, каже, що обсяги бізнесу впали приблизно на чверть порівняно з минулим роком. Щоправда, до цього він додає, що за процентних ставок у 50% та інфляції вище 70% «люди в шоці».

Щоправда, і самі ресторатори не без гріха. «Є величезна різниця між якістю обслуговування та продукту, а також цінами тут і там. Ресторани тут використали інфляцію як привід для підвищення цін», – заявив Мурат Явуз, відставний турецький банкір, який регулярно відвідує Грецію.

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