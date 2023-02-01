У Туреччині повідомили, що країна заробила рекордні $46 млрд від туризму в 2022 році.

Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой під час брифінгу заявив, що країна в 2022 році заробила рекордні $46 млрд від туризму. Виступ Ерсоя транслювався на його сторінці у Twitter.

“У 2022 році доходи від туризму принесли рекордні понад $46 млрд. Туреччина стала найкращою у світі за цим показником після пандемії”, – сказав він.

Міністр вважає, що у 2023 році Туреччина здатна встановити новий рекорд у розмірі $56 млрд. При цьому він висловив упевненість, що до 2028 року доходи від туризму щороку приноситимуть республіці не менше $100 млрд. На думку Ерсоя, Туреччину щороку відвідуватимуть до 90 млн туристів