У Туреччині посилили правила здачі житла в оренду туристам

Влада Туреччини вирішила посилити законодавство щодо короткострокової оренди нерухомості з туристичною метою.

Короткостроковою орендою визнається оренда терміном, не перевищує 100 днів. Для здійснення такого виду підприємницької діяльності необхідно отримати ліцензію від Міністерства культури та туризму.

Якщо господар здає в оренду туристам квартиру в багатоквартирному будинку, то всі сусіди по дому мають на це дати свою згоду. Також на вході до будинку має бути вивішена відповідна табличка від Міністерства культури та туризму.

Туристам важливо пам’ятати, що у разі оренди об’єкта без ліцензії штраф 100 000 лір передбачений як для орендодавця, так і для орендаря.

При отриманні ліцензії подання до Мінтуризму інформації, що вводить в оману, або недотримання термінів подачі, тягне за собою штраф у 50 000 лір.

Крім того, заборонено суборенду, тобто здавання третім особам житла, орендованого у того, хто має дозвіл здавати нерухомість туристам. Таким порушникам також покладено штраф у 100 000 лір.