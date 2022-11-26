У Туреччині попередили готелі – працювати з наступного року доведеться за новими стандартами: з початку 2023 року турецьким готелям доведеться отримувати новий сертифікат «безпечного та зеленого туризму» та відповідати новим стандартам, інакше вони не зможуть продовжувати роботу. Такою заявою «втішив» Міжнародний конгрес з курортного туризму, організований Середземноморською асоціацією туристичних готельєрів та операторів (AKTOB) турецький міністр культури і туризму Мехмет Нурі Ерсой.

Він заявив, що цей сертифікат за фактом – «покращена» версія Сертифікату безпечного туризму, який був введений у дію під час пандемії коронавірусу. Перепер його розширять ще й на так звану «зелену повістку». «Туреччина стала першою країною, яка підписала протокол із Глобальною радою зі сталого туризму (GSTC). Готелям із сертифікатом зеленого туризму у цьому сенсі дуже пощастило. Ці готелі перейдуть на повністю безпечний та стійкий туризм, навіть не чекаючи 2023 року», – заявив Ерсой. Готельєрів, які не володіють таким сертифікатом, він у свою чергу попередив, що на даний момент вони «використатимуть ще дорожчі кредити», а згодом просто не отримають ліцензії. Це станеться вже 1 січня.

Для отримання сертифіката готелю необхідно відповідати 14 критеріям, всього їх 42, але вводити сертифікацію передбачається в три етапи. «З 1 січня кошти розміщення, які хочуть отримати ліцензію на ведення бізнесу, мають відповідати 14 критеріям на першому етапі. В іншому випадку вони не зможуть отримати ліцензію», – наголосив глава турецького мінтуризму.

Він зазначив, що на даний момент заявку на отримання «удосконаленого» сертифікату подали 80 готелів, причому 53 знаходяться в Анталії. Отримали підтвердження сертифікації поки що всього 27 готелів.