У Туреччині оголошено дату відкриття готелю вартістю мільярд доларів, названо вартість номера

У лютому у Стамбулі заплановано відкриття найновішого проекту групи готелів Peninsula – The Peninsula Istanbul. Перший готель групи в Туреччині, із заявленою космічною вартістю мільярд доларів, відкриється в найпопулярнішому місці на березі Босфору. Першим гостям, які забронювали номер у готелі за «спеціальною пропозицією», обійдеться «всього» в 1050 євро за ніч.

The Peninsula Hotels, мережа готелів, що «стартувала» ще в 1928 році в Гонконгу, і спеціалізується на готелях-люкс, відкриває таким чином свій перший готель у Туреччині, «внаслідок кропіткої роботи, якій бренд надає великого значення у всьому світі». Зазначимо, в Європі готель цієї групи відкритий лише в Парижі, ще три готелі працюють у США та шість — у країнах Азії. The Peninsula Istanbul буде розташований у трьох реновованих історичних будинках на березі Босфору — самі будинки були збудовані на початку 1900-х років. Туристам обіцяно «вид на Історичний півострів, квіткові сади та сполучення Сходу та Заходу». Загалом Peninsula Istanbul запропонує туристів 177 номерів площею від 40м2 до просторих люксів з видом на море.

Як заявив Клемент Квок, голова та керуючий директор The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited, яка володіє та керує готелями Peninsula: «Як інвестор, який багато років працює в цьому бізнесі, ми витрачаємо роки на вибір кращого місця при відкритті готелю Peninsula. Разом із нашими шановними партнерами Doğuş Group та Bilgili Holding ми раді розширити нашу глобальну присутність із відкриттям The Peninsula Istanbul. Ми витратили багато часу та сил на відновлення цього прекрасного будинку на Босфорі і з нетерпінням чекаємо на можливість вітати наших гостей».

Також туристів повідомили, що «ексклюзивно до відкриття» The Peninsula Istanbul представляє спеціальну пропозицію у розмірі 1050 євро за номер, включаючи завтра. Крім того, перші туристи зможуть отримати подарунковий ваучер на 100 євро на відвідування ресторанів, спа-салонів та велнес-послуг, та безкоштовний трансфер з аеропорту для всіх заброньованих люксів.