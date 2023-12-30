У Туреччині для туристів кардинально змінюються правила оренди житла з 2024 року

З 1 січня у Туреччині для туристів змінюються правила оренди житла. Набирає чинності положення про короткострокову оренду житла, прийняте парламентом і яке стало законом, згідно з яким короткострокова оренда житла може здійснюватися лише через туристичні агенції групи А.

«З набранням чинності законом з 1 січня ті, хто займається орендною діяльністю з туристичною метою, протягом місяця звертатимуться до міністерства за отриманням дозволу. Процес видачі дозволу буде завершено протягом 3 місяців з дати подання заяви. Ті, чиї заявки не будуть ухвалені, не зможуть працювати, але права користувачів цих резиденцій збережуться до кінця терміну дії договору», – пише турецька преса.

Нагадаємо, що у такий спосіб у Туреччині намагаються боротися з нелегальними здавачами нерухомості. За даними дослідження Міністерства культури і туризму, кількість незареєстрованих будинків, що здаються в оренду, сягає 80 тисяч. Більшість із них перебувають у Мугле та Анталії.

Згідно з новою постановою, яка набуде чинності з 1 січня, щоб здавати будинок з туристичною метою, спочатку необхідно отримати дозвіл у міністерстві. Табличка, якість якої визначається Міністерством культури і туризму, буде вивішена біля входу в будинок, що орендується, причому за документ і табличку знадобиться заплатити. Крім того, домовласники, які бажають здавати свої будинки в оренду, мають отримати схвалення всіх своїх сусідів.

За здачу будинку з туристичною метою без дозволу, власникам житла загрожуватиме адміністративний штраф у розмірі 100 тисяч лір за кожен орендований будинок. «Рецидивісти» будуть піддані адміністративному штрафу в розмірі 500 тисяч лір.