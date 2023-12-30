Всі розділи
ГоловнаНерухомістьУ Туреччині для туристів кардинально змінюються правила оренди житла з 2024 року
НерухомістьТуреччинаТуризм

У Туреччині для туристів кардинально змінюються правила оренди житла з 2024 року

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині для туристів кардинально змінюються правила оренди житла з 2024 року
Pixabay

З 1 січня у Туреччині для туристів змінюються правила оренди житла. Набирає чинності положення про короткострокову оренду житла, прийняте парламентом і яке стало законом, згідно з яким короткострокова оренда житла може здійснюватися лише через туристичні агенції групи А.

«З набранням чинності законом з 1 січня ті, хто займається орендною діяльністю з туристичною метою, протягом місяця звертатимуться до міністерства за отриманням дозволу. Процес видачі дозволу буде завершено протягом 3 місяців з дати подання заяви. Ті, чиї заявки не будуть ухвалені, не зможуть працювати, але права користувачів цих резиденцій збережуться до кінця терміну дії договору», – пише турецька преса.

Нагадаємо, що у такий спосіб у Туреччині намагаються боротися з нелегальними здавачами нерухомості. За даними дослідження Міністерства культури і туризму, кількість незареєстрованих будинків, що здаються в оренду, сягає 80 тисяч. Більшість із них перебувають у Мугле та Анталії.

Згідно з новою постановою, яка набуде чинності з 1 січня, щоб здавати будинок з туристичною метою, спочатку необхідно отримати дозвіл у міністерстві. Табличка, якість якої визначається Міністерством культури і туризму, буде вивішена біля входу в будинок, що орендується, причому за документ і табличку знадобиться заплатити. Крім того, домовласники, які бажають здавати свої будинки в оренду, мають отримати схвалення всіх своїх сусідів.

За здачу будинку з туристичною метою без дозволу, власникам житла загрожуватиме адміністративний штраф у розмірі 100 тисяч лір за кожен орендований будинок. «Рецидивісти» будуть піддані адміністративному штрафу в розмірі 500 тисяч лір.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Бангкоку оштрафували готель за статую божества

Готелі
Як повідомляє Bangkok Post, у Бангкоку готель оштрафований за...

У Таїланді запустили онлайн-систему продовження віз для туристів

Візи
У Таїланді, на острові Пхукет, запроваджено систему онлайн-продовження віз...

У Парижі ледь живого чоловіка виявили в ніші шасі літака, що прилетів з Алжиру

Алжир
Повідомляється, що літак прибув із Алжиру до Парижа. Після...

Країни Європи страждають від повеней

Нідерланди
Ряд європейських країн страждають від повеней, спричинених сильними дощами...

Турист розбився, впавши з 50-метрової висоти на популярному маршруті в Анталії

Туреччина
Німецький турист розбився, впавши з 50-метрової висоти в районі...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму