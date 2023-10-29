У Туреччині через знос готелю розгорівся грандіозний корупційний скандал

Мер району наказав знести готель, коли не зміг його купити, – з такої заяви від готельєра в Туреччині через знос його готелю розгорівся грандіозний корупційний скандал у стилі 90-х. Все сталося у місті Халфеті, не надто популярному у наших туристів — проте його історія налічує понад 3 тис. років, і туди приїжджає чимало туристів до екскурсійних турів.

Як повідомляє видання turizmguncel, героєм скандалу став готель, знесений муніципалітетом Халфеті на тій підставі, що він псував силует району і був побудований без дозволу правління. Господар Абдулла Дамар, власник тризіркового готелю «Шитамрат», заявив, що мер округу Шереф Албайрак хотів купити готель, але коли він не зміг його купити, він наказав його знести. Готель, зазначимо, був збудований у 2016 році.

“Його метою було побудувати там віллу”, – заявив обурений готельєр. Він додав, що готель було знесено, незважаючи на реєстрацію Державній раді. «Мер збирався побудувати там віллу, але коли цей інцидент став предметом новин, він заявив: «Я побудую там зелену зону», – заявляє готельєр, додаючи, що плани мера мають аудіопідтвердження.

«Цей готель надійшов у продаж у 2020 році. Покупців було 4-5. Одним із цих покупців був мер Шереф Албайрак, але нам про це не було відомо. Ми купили готель, не знаючи про це. Потім він дзвонив мені 2-3 рази і погрожував, кажучи: «Не купуй готель, я його куплю», — розповідає постраждалий готельєр і додає, що мер погрожував у тому числі зносом готелю, а також чинив тиск на суди.

«Наша справа потрапила до Державної ради. Наразі наша справа все ще перебуває в Державній раді, але зніс відбувся. Мені сказали «Якщо ви маєте рацію, ви прийдете та отримаєте гроші від муніципалітету», – додає готельєр.

Зі свого боку, мер підтверджує, що хотів купити готель, але «не для себе особисто». А також привертає увагу громадськості тим, що на його місці буде зелена зона, яка буде доступна для громадськості».