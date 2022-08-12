У Туреччині будь-які туристи можуть насолоджуватися їжею та розвагами у люксових готелях майже безкоштовно

Випробувати на собі сервіс вищого класу, різноманітні розваги, вишукану їжу та інші насолоди «крутого» люксового готелю в Туреччині можуть і бюджетні туристи, причому за умовно невелику суму. Лайфхакі, як це зробити, опублікувала блогер, що проживає в Туреччині. Вона розповіла особистий досвід сервісу “денне відвідування” “дуже крутого п’ятизіркового готелю в Анталії – Nirvana Cosmopolitan 5*” та його “неочевидні” – зате дуже цікаві туристам лайфхаки.

Для початку про суть сервісу. Послугу «денне відвідування» тепер почали пропонувати багато готелів Туреччини – вони побачили в цьому додаткове джерело заробітку. Скористатися їй можуть як туристи, і ті, хто перебрався до Анталії на ПМЖ. Причому за досить скромну суму: наприклад, у Nirvana Cosmopolitan 5* цього сезону вона становить 900 лір ($50, а для такого готелю це майже задарма). За цю ціну можна користуватися всіма послугами готелю — гостям надаються сніданки та обіди, доступ до аквапарку, басейни, спа-центр тощо, щоправда, крім спиртного.

Про їжу блогерка розповіла такі подробиці: «Снідати можна в головному ресторані, а ось обідати – лише у кафе біля аквапарку. Але годують там дуже непогано! А сніданки в Нірвані – це прямий ТОП. Є практично все. І червона риба, і різні м’ясні нарізки, і супер випічка, горіхи, сири… Сніданок пропускати точно не можна, інакше гроші не відіб’єте». «Денним» гостям, за її словами, протягом дня можна користуватися усією інфраструктурою готелю: СПА, тренажерний зал, басейни, пляж… «Але за фактом найголовніша розвага в Нірвані – це величезний аквапарк», – розповіла блогер.

Не забула вона уточнити і головний мінус, до якого додається головний «лайфхак». «Алкоголь не входить у вартість денного перебування, навіть пиво! Але на практиці бармени взагалі не дивляться на те, який браслет на вас», – пояснила блогер. Тож «мінус можна сміливо викреслювати». Також ніхто не «полюватиме» за туристами після шести і виганятиме їх з території або змушуватиме платити за додатковий час — додала вона.

«У результаті можу сказати, що своїх грошей ця послуга точно вартує. Повноцінний день у шикарному п’ятизірковому готелі з класними розвагами… Це як сходити в хороший аквапарк, де «все включено», а ще є СПА, дитячий клуб, пляж та інші радощі», – підсумувала блогер.