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У Стамбулі сталася стрілянина в католицькій церкві, є загиблий

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Стамбулі сталася стрілянина в католицькій церкві, є загиблий

28 січня у Стамбулі (Туреччина) стався збройний напад на церкву Святої Марії в районі Сарієр на півночі міста.

Озброєні люди у масках відкрили стрілянину у храмі під час недільної меси. Внаслідок стрілянини загинула одна людина, чоловік 1972 року народження. Зловмисникам вдалося втекти з місця злочину.

Як заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, терористи пов’язані з «Ісламською державою». Пізніше ця терористична організація взяла відповідальність за напад.

За кілька годин турецькі силовики затримали підозрюваних у збройному нападі. Було проведено рейди у більш ніж 30 місцях по всьому Стамбулу, заарештовано 47 осіб, причетних до стрілянини.

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