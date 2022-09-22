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ТуреччинаТуризм

У номері готелю в Анталії виявлено труп білоруського туриста

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У номері готелю в Анталії виявлено труп білоруського туриста

Іноземного туриста знайшли мертвим у ванній власного готельного номера в Аланії курортної провінції Анталія в Туреччині. Розслідуванням причин смерті займається поліція. Інцидент стався минулої середи, 21 вересня.

За даними Turizmguncel, турецька жандармерія легко встановила особистість загиблого. Ним виявився 71-річний турист, який прилетів відпочити до Туреччини з Білорусі.

Співробітники готелю схопилися чоловіка, т.к. він довгий час не виходив із своєї кімнати. «Один із наших колег знайшов чоловіка, який нерухомо лежить у ванній кімнаті», – розповів персонал курортного готелю. Медики, які прибули на місце події, встановили, що турист мертвий.

Скільки часу минуло з моменту смерті, не повідомлялося. Труп відправили на судмедекспертизу до Анталії для встановлення причин смерті.

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