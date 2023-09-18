Туристи вражені погодою в Анталії у вересні: повітря +38°C, вода + 28°C

У Туреччині, незважаючи на падіння температури в інших містах, у південній провінції Анталія, улюблений іноземними туристами, у середині вересня триває літня спека.

Температура повітря там сягає +38°C, а вода у прибережних водах – комфортних +28°C. Така аномальна погода вразила відпочиваючих.

Йдеться, звичайно, про денну температуру повітря. Метеорологи звернули увагу, що літній купальний сезон на півдні країни ще не закінчився, тому про осінню прохолоду говорити поки що зарано. Мандрівники провінції та однойменного турецького міста з радістю проводять час на узбережжі Коньяалти, купаючись у морі, відпочиваючи від спеки, займаючись рибалкою та каякінгом, повідомила турецька газета Norm Haber, так як метеоумови для цього відповідні: повітря прогрівається до +38 ° C, а вологість становить оптимальні 47%.

Один із них туристів розповів виданню, що ніколи не бачив такої спекотної погоди у вересні. «Цього місяця ми згоріли, мені 65 років, я ніколи не бачив такої спекотної погоди у вересні. Це безпрецедентно, і ми з дружиною купаємося в морі, щоб охолонути. Морська вода чудова, вона охолоджує. В Ерзінджані (північний схід Туреччини), звідки ми приїхали, зараз холодно, але тут дуже спекотно», – розповів він.

Інший турист, Фазіль з Азербайджану, наголосив, що задоволений температурою повітря та води в регіоні, а також відзначив гостинність місцевих мешканців.