Всі розділи
ГоловнаТуреччинаТуристи вражені погодою в Анталії у вересні: повітря +38°C, вода + 28°C
ТуреччинаТуризм

Туристи вражені погодою в Анталії у вересні: повітря +38°C, вода + 28°C

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристи вражені погодою в Анталії у вересні: повітря +38°C, вода + 28°C

У Туреччині, незважаючи на падіння температури в інших містах, у південній провінції Анталія, улюблений іноземними туристами, у середині вересня триває літня спека.

Температура повітря там сягає +38°C, а вода у прибережних водах – комфортних +28°C. Така аномальна погода вразила відпочиваючих.

Йдеться, звичайно, про денну температуру повітря. Метеорологи звернули увагу, що літній купальний сезон на півдні країни ще не закінчився, тому про осінню прохолоду говорити поки що зарано. Мандрівники провінції та однойменного турецького міста з радістю проводять час на узбережжі Коньяалти, купаючись у морі, відпочиваючи від спеки, займаючись рибалкою та каякінгом, повідомила турецька газета Norm Haber, так як метеоумови для цього відповідні: повітря прогрівається до +38 ° C, а вологість становить оптимальні 47%.

Один із них туристів розповів виданню, що ніколи не бачив такої спекотної погоди у вересні. «Цього місяця ми згоріли, мені 65 років, я ніколи не бачив такої спекотної погоди у вересні. Це безпрецедентно, і ми з дружиною купаємося в морі, щоб охолонути. Морська вода чудова, вона охолоджує. В Ерзінджані (північний схід Туреччини), звідки ми приїхали, зараз холодно, але тут дуже спекотно», – розповів він.

Інший турист, Фазіль з Азербайджану, наголосив, що задоволений температурою повітря та води в регіоні, а також відзначив гостинність місцевих мешканців.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Airbnb виявився дорожчим за готелі – названі країни та напрямки, де дешевше зупинятися в готелях, ніж знімати житло

Готелі
Те, що знімати приватне житло на Airbnb дешевше, ніж...

Через політику турист посварився з іншими відпочиваючими в готелі та почав махати ножем

LifeStyle
Іноземний турист погрожував ножем іншим відпочиваючим після політичного скандалу...

У США під час повітряних перегонів зіткнулися два літаки

США
Два літаки зіткнулися під час повітряних перегонів на шоу...

Росіян більше жити до Туреччини не пускають та масово депортують

Туреччина
У російських "релокантів" знову виникають проблеми на турецьких берегах:...

Найбільший у світі круїзний лайнер буде вп’ятеро більшим за «Титаніка»

США
Icon of the Seas, круїзний лайнер від Royal Caribbean,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму