Туристи можуть безкоштовно користуватися кав’ярнями Starbucks в одному готелі Анталії

У курортному п’ятизірковому готелі в Анталії ﻿туристи отримали можливість насолоджуватися свіжими напоями Starbucks безкоштовно. Готель надає своїм гостям стільки кави, чаю та фраппучіно, скільки вони забажають, включаючи всі популярні напої з меню знаменитої кав’ярні.

Йдеться про Aska Lara Resort & SPA. Чому безкоштовно? Відвідування входить у пакет «все включено», чим активно користуються та захоплюються цією можливістю британські відпочиваючі, уточнило британське видання Daily Star. Що стосується кав’ярень мережі поза турецьким готелем, то для середнього туриста меню там було не бюджетне. Ціни за напій варіювалися від 3.5 до 8$.

Для любителів кави двері популярного закладу на території готелю також відчинені. Туристи, які відвідують цей курортний готель, можуть насолоджуватися кавовими напоями без грошей у будь-який час дня, включаючи всі популярні позиції, які пропонуються у знаменитій мережі.

Ініціатива швидко завоювала серця відвідувачів Aska Lara. Кавомани пораділи опції, на яку не доведеться витрачати додаткові кошти. «Ми бачимо, що це чудовий спосіб скуштувати всі ті напої, які, як ви боялися, вам не сподобаються!», «Боже, як би я хотів, щоб у моєму готелі було таке», «Я була там торік і одразу впізнала його. Найкращий готель усіх часів», «О, я б не виходила звідти цілодобово», — зазначали мандрівники.

Додамо, що не тільки безкоштовною кавою харчуються відпочиваючі в анталійському готелі. У «п’ятірці» є різні ресторани, що пропонують страви турецької та міжнародної кухні, бари з різноманітним вибором напоїв. Є басейни, аквапарк, спа-процедурами та безліччю інших розваг. Готель зручно розташований: всього за два кілометри від центру Анталії та однойменного аеропорту.