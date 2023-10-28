Всі розділи
ГоловнаГотеліТуристи можуть безкоштовно користуватися кав'ярнями Starbucks в одному готелі Анталії
ГотеліТуреччинаТуризм

Туристи можуть безкоштовно користуватися кав’ярнями Starbucks в одному готелі Анталії

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко

У курортному п’ятизірковому готелі в Анталії ﻿туристи отримали можливість насолоджуватися свіжими напоями Starbucks безкоштовно. Готель надає своїм гостям стільки кави, чаю та фраппучіно, скільки вони забажають, включаючи всі популярні напої з меню знаменитої кав’ярні.

Йдеться про Aska Lara Resort & SPA. Чому безкоштовно? Відвідування входить у пакет «все включено», чим активно користуються та захоплюються цією можливістю британські відпочиваючі, уточнило британське видання Daily Star. Що стосується кав’ярень мережі поза турецьким готелем, то для середнього туриста меню там було не бюджетне. Ціни за напій варіювалися від 3.5 до 8$.

Для любителів кави двері популярного закладу на території готелю також відчинені. Туристи, які відвідують цей курортний готель, можуть насолоджуватися кавовими напоями без грошей у будь-який час дня, включаючи всі популярні позиції, які пропонуються у знаменитій мережі.

Ініціатива швидко завоювала серця відвідувачів Aska Lara. Кавомани пораділи опції, на яку не доведеться витрачати додаткові кошти. «Ми бачимо, що це чудовий спосіб скуштувати всі ті напої, які, як ви боялися, вам не сподобаються!», «Боже, як би я хотів, щоб у моєму готелі було таке», «Я була там торік і одразу впізнала його. Найкращий готель усіх часів», «О, я б не виходила звідти цілодобово», — зазначали мандрівники.

Додамо, що не тільки безкоштовною кавою харчуються відпочиваючі в анталійському готелі. У «п’ятірці» є різні ресторани, що пропонують страви турецької та міжнародної кухні, бари з різноманітним вибором напоїв. Є басейни, аквапарк, спа-процедурами та безліччю інших розваг. Готель зручно розташований: всього за два кілометри від центру Анталії та однойменного аеропорту.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Названо популярні у туристів країни де вейпінг заборонено

Індія
Туреччина, Індія та інші популярні напрямки серед туристів запровадили...

Британські туристи в Туреччині не змогли заселитися в готель, залишившись на вулиці посеред ночі

Туреччина
Троє молодих іноземних туристів опинилися в Туреччині на вулиці...

Польська туристка обурилася засиллям росіян на курортах Єгипту

Єгипет
Жінка з Польщі обрала місцем свого осіннього відпочинку Шарм-ель-Шейх,...

В Іспанії продають ціле село за ціною звичайного будинку

Іспанія
В Іспанії виставлено на продаж село Сальто-де-Кастро в провінції...

Нелегалу з Єгипту вдалося проникнути в багажний відсік літака і полетіти до Іспанії

Єгипет
В аеропорту міста Більбао на півночі Іспанії затримали чоловіка,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму