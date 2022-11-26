Туристка в Туреччині здивувалася, коли дізналася, чому турецькі чоловіки такі гарні, а жінки навпаки

Турецькі чоловіки вродливі, а жінки, навпаки, переважно немає. Таке спостереження зробила туристка-блогерка під час свого візиту до Туреччини та навіть встигла знайти дивовижну відповідь на це питання.

«Важко було б до такого додуматися з першого погляду турків. Виявляється, цей факт безпосередньо пов’язаний з особливостями їхньої культури та менталітету, а також суб’єктивною думкою про красу», — повідомила вона у своєму блозі.

За її словами, турецькі чоловіки та жінки дуже люблять себе і доглядають за собою, але кожен робить це по-своєму. Перші ходять в салони краси не рідше, ніж жінки, регулярно стрижуть волосся, бороду, роблять укладання, тому виглядають стильно, ніби з обкладинки журналу.

Однак модні походи в барбершопи — не лише данина моді, але й цілком практичний зміст. “У зв’язку зі спекотним кліматом турецькі чоловіки змушені регулярно стригтися і голитися, щоб підтримувати особисту гігієну і бути охайними, доглянутими”, – уточнила мандрівниця. Через підвищену вологість і спеку турчанки часто міняють одяг, миють волосся і приємно пахнуть — у такому вигляді вони вже виглядають красивими в очах своїх чоловіків. «У Туреччині ці три простих пункти не так просто дотримуватися, особливо, влітку. Це друга особливість, властива турчанам: краса в чистоті, свіжості та охайності. Тільки подумайте, якби у нас жінок оцінювали лише за цими трьома параметрами?» – додала блогер.

Ще одна причина особливого поняття краси – яскравий макіяж. “Якщо в європейських країнах даний пункт вимірюється натуральністю і молодістю, які досягаються в тому числі завдяки ін’єкціям, то в Туреччині привабливими вважаються жінки з великою кількістю косметики на обличчі – чим яскравіше і зухваліше, тим краще вважають турецькі чоловіки”, – поділилася туристка. Вона додала, що велика кількість косметики супроводжується особливою модою і стилем у турчанок. Найчастіше це натуральний та легкий одяг яскравих тонів, з строкатими візерунками.

До того ж турки на тлі турчанок здаються більш привабливими, оскільки чоловіки культивують зайву вагу у слабкій половині людства. У свою чергу, жінки в Туреччині не соромляться своїх об’ємів та розмірів одягу. «Навіщо турчанам худнути, обмежувати себе в їжі чи ховатися під одягом? Навпаки, вони прагнуть підкреслити свої переваги. При цьому чоловіки в Туреччині найчастіше стрункі та підтягнуті, через що виникає дисонанс», — пояснила туристка.