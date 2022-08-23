Туристка розповіла, як убезпечити себе в Туреччині

21-річна Меделайн Гауерс, студентка Університету імені Еразма Роттердамського, розповіла, чи безпечно подорожувати до Туреччини самотужки. Цього літа вона провела в країні 15 днів і поділилася враженнями у блозі на сайті свого навчального закладу.

Меделайн чула про те, що Туреччина часто з’являється у списках держав, де самотнім дівчатам подорожувати не варто, але тепер переконана, що це не так. На її думку, у Стамбулі безпечніше, ніж у Лондоні.

Хоча турки незадоволені нестабільною політичною обстановкою в країні, на туристах це не позначається. Місцеві чоловіки виявляли інтерес до Меделайна, але, отримавши ввічливу відмову, не наполягали на продовженні спілкування.

Щоб убезпечити себе, туристка радить дотримуватися кількох порад. По-перше, вирушаючи кудись, потрібно повідомляти, в яке місце ви йдете. Надіслати повідомлення можна близькій людині по відеозв’язку або співробітнику готелю, в якому зупинилися. По-друге, краще одягатися скромно, прикриваючи плечі, груди та ноги: це знизить ризик нав’язливих залицянь та нападу.