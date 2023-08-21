Туристка приїхала до Анталії з бажанням схуднути та померла на операційному столі

У турецькій Анталії трагічно завершилася історія туристки з Великобританії, яка приїхала туди з однією метою — схуднути за допомогою хірургічного втручання. Вона померла на операційному столі під час операції із резекції шлунка, зазначив турецький портал Turizm Guncel.

54-річна Джанет Севідж вирушила до південної курортної провінції, покладаючи великі надії на популярну операцію з видалення частини органу, відому свою здатність зменшувати апетит і допомагати людям справлятися із зайвою вагою. Однак незважаючи на стандартну процедуру та досвід лікарів, під час процедури виникли непередбачені обставини: розірвалася аорта, внаслідок чого почалася швидка масивна крововтрата. Лікарі намагалися зробити все можливе, щоб урятувати життя британки, життя, але їхні зусилля виявилися марними. Жінка померла на операційному столі від втрати крові.

Зауважимо, що європейці та британці масово обирають турецькі клініки для резекції шлунка, пластичної хірургії, стоматології, лікування волосся та інших видів медичної допомоги, насамперед через те, що хірургічні втручання в Туреччині відрізняються відносною дешевизною. Це робить їх доступнішими для широкого кола пацієнтів.

Однак якою б досвідченою не була клініка та її лікарі, медичний туризм пов’язаний із ризиками — є можливість не вийти з операційної або отримати ускладнення. Наприклад, згідно з медичною статистикою, розрив аорти, який призводить до того, що кров затікає між шарами стінок аорти та розшаровує їх далі, у 95% випадках закінчується смертю пацієнта, незважаючи на оперативні зусилля медиків зупинити її.

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