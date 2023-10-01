Туристка підібрала каміння в Туреччині, за що була заарештована: тепер вона збирає кошти для внесення застави

У чужій країні можна загриміти «за грати» за найнесподіваніші та найневинніші речі. У цьому переконалася бельгійська туристка, яка відпочивала у Туреччині. Вона лише підібрала кілька каменів, за що була затримана до подальшого повідомлення за звинуваченням у «контрабанді археологічних артефактів». Тепер вона збирає кошти зі всього світу для внесення застави.

Її історію викладають бельгійські ЗМІ так. Туристка, Кімберлі Мергітс та її наречений Уорре з Дюерна, відпочивали в Туреччині і не очікували, що їхня поїздка закінчиться кошмаром. А приведе до цього одноденна екскурсія в Манавгат, відомий своїми історичними руїнами та водоспадами. Туристка без будь-якої задньої думки прихопила на одному з пустирів водоспаду три невеликі камені з думкою помістити їх у свій домашній акваріум. «На одному камені були вирізані квіти, а два інших виглядали так, ніби були зроблені з мармуру», – додають у ЗМІ, і зазначають, що подружжя часто прихоплювало з подорожей такі безкоштовні сувеніри, як роблять це багато туристів.

Але цього разу сталося несподіване: служба безпеки в аеропорту Анталії зажадала відкрити валізу пари з камінням. Постраждала туристка заявила журналістам, що відразу відкрила валізу і сказала чиновникам, що це каміння «навіть поряд із музеєм не лежало». Але це не допомогло — туристці відмовили у посадці, заявивши, що її підозрюють «у контрабанді археологічних цінностей».

У результаті туристки зажадали залишатися у Туреччині до завершення розслідування. Як запевняють на сторінці, де збирають гроші їй на допомогу, це може тривати кілька тижнів, а туристам доводиться самостійно покривати витрати на перебування в Туреччині. Причому поки що заспокоїтися нічим: за деякими даними експерти з Музею Анталії дійшли висновку, що каміння має археологічну цінність, що камінь із вигравіруваними квітами є «архітектурною прикрасою».

Туристам варто нагадати, що вивезення «культурних та природних цінностей» із Туреччини законодавчо заборонено. Так що з «гарними каменями» краще не ризикувати.